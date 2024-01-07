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    • Клопп – о сравнении футболистов с другими профессиями: «Вы работаете по восемь часов в день, но вы не бегаете, не делаете рывков, подкатов»

    Клопп – о сравнении футболистов с другими профессиями: «Вы работаете по восемь часов в день, но вы не бегаете, не делаете рывков, подкатов»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал не сравнивать футбол с другими неспортивными видами деятельности.

    «Люди обсуждают мои жалобы на сложный календарь. Вы говорите: «Я работаю по восемь часов семь дней в неделю». И это правда. Просто вы не бегаете, не делаете рывков, подкатов, ускорений. Это нельзя сравнивать. Это другой уровень интенсивности. Человеческому организму тяжело с ним справляться», – сказал Клопп.

    • «Ливерпуль» лидирует в АПЛ.
    • Клопп в клубе с 2015 года.
    • В 19:30 мск «Ливерпуль» начнет матч Кубка Англии против «Арсенала». «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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    Источник: Daily Mail

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    07.01.2024 10:42
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    Комментарии (9)
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    DeStar
    1704615008
    ну так делают и в других видах спорта ,где зп не лямы)) и даже не сотни тысяч в год)
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    Дядя Серёжа
    1704616215
    Ты не буришь ручным сверлом угольный забой, не грузишь на лопату, не крепишь... не глотаешь пыль... как вообще можно сравнивать. Ты за токаря отстой смену... Что ты вообще знаешь о труде
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    Maxi_7
    1704620315
    И то правда, но я бы сказал, что дело даже не в физ. нагрузках, они сверхинтенсивные, это понятное дело, а скорее в психическом давлении и ментальной нагрузке... на обычной работе люди в массе своей просто отбывают номер, выполняя шаблонную работу, при том спрос с них минимальный, ответственности как таковой тоже практически ноль. И сравнить это с тем давлением, что оказывается на спортсменов, когда тебе нужно выходить и побеждать таких же людей, которые хотят победить тебя, при том, если мы говорим про топовые лиги, то эти спортсмены одни из лучших в мире, соответственно и уровень сопротивления заоблачный и делать это нужно каждую неделю, а порой и 2 раза на неделе, тут не скажешь начальнику, что больничный берёшь или хочешь в отпуск уйти
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    Romeo 123
    1704640692
    Даже читать дальше не интересно , как же им тяжело, блевать охота , пусть пройдёт клопп ко мне на стройку я ему покажу где тяжело, где рывки
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