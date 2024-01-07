Клопп – о сравнении футболистов с другими профессиями: «Вы работаете по восемь часов в день, но вы не бегаете, не делаете рывков, подкатов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал не сравнивать футбол с другими неспортивными видами деятельности.

«Люди обсуждают мои жалобы на сложный календарь. Вы говорите: «Я работаю по восемь часов семь дней в неделю». И это правда. Просто вы не бегаете, не делаете рывков, подкатов, ускорений. Это нельзя сравнивать. Это другой уровень интенсивности. Человеческому организму тяжело с ним справляться», – сказал Клопп.