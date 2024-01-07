Отец Акинфеева рассказал, как решил отдать сына в футбол

Владимир Акинфеев, отец вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, рассказал, как пришло решение отдать сына в футбол.

«Мы каждую пятницу у нас здесь в совхозе парились. И вот как-то, попарившись, сидели в предбаннике, и один знакомый мне говорит: «Ты знаешь, я иду с работы в восемь вечера, и на площадке вижу мальчика, метр ростом. Никого больше нет, дождик идет, а он стоит и долбит мячик в эту сетку». «Да это мой», – отвечаю ему. «Правда, что ли? – говорит. – А у меня тренер знакомый в ЦСКА работает. Давай я поговорю». И через какое-то время: «Все, давай, сейчас позвоню и езжайте», – поделился Акинфеев-старший.