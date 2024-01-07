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    Тикнизян объяснил конфликт Дзюбы с журналистами

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился мнением, почему конфликтуют Артем Дзюба и журналисты.

    – Вы с Дзюбой находитесь по разную сторону баррикад относительно журналистов. Он бойкотирует, ты общаешься со всеми сейчас. Понимаешь его?

    – Я никогда бойкот не объявлял, но в свое время тоже журналистов обходил стороной. У Артема хороший этап в карьере, нет повода из‑за каких‑то футбольных моментов избегать журналистов, но, судя по всему, у него есть другой веский повод. В любом случае он вправе это делать.

    Повод этого бойкота мне неизвестен, но, собственно, это по большому счету и не мое дело. Я не хочу ни в коем случае его критиковать за это, он взрослый человек, и это его право.

    То, что на него так взъелись все журналисты, это исключительно из‑за того, что он очень интересная фигура. Любое слово от Артема разбивается на новости: он очень интересный спикер, его всем интересно слушать.

    • Дзюба в 2023 году объявил журналистам бойкот.
    • Артем общается только с пресс-службой «Локомотива».
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.01.2024 09:40
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    Комментарии (2)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1704618034
    Ошибаешься, не всем.
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    rac531
    1704627345
    И, где же Тикнизян увидел журналистов? Одни только шелкоперы
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