Акинфеев рассказал о первых перчатках

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил, какими были его первые перчатки.

«Помню, в манеже ЦСКА была выставка, и отцу сказали, что приезжают немцы, привозят какие-то модели перчаток вратарских. Там и детские были, и взрослые, но купить их нельзя. Отцу тогда платили в долларах, и он взял с собой на эту выставку 300 долларов.

Приезжаем мы в манеж, находим павильон, и я вижу просто белые перчатки с нарисованной коброй. Красивые профессиональные перчатки. Я стою и просто минут пять их держу, смотрю, восемь раз надел, снял. Так все красиво, а купить нельзя. Отец достает деньги и начинает просить продать эти перчатки. Рассказывает, что у нас тут просто нереально купить, нет перчаток.

Минут 40 он уговаривал, и все-таки за двести долларов мы купили эти перчатки. Они потом были просто на всех турнирах, тренировках. Уже латекса не было, дырки протерлись, а я все равно что-то зашивал и в них играл, пока окончательно уже пальцы не вылезли. Это, наверное, 1996-1997 год. Мои первые профессиональные перчатки, до сих пор помню», – поделился Акинфеев.