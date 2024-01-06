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    Акинфеев рассказал о первых перчатках

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил, какими были его первые перчатки.

    «Помню, в манеже ЦСКА была выставка, и отцу сказали, что приезжают немцы, привозят какие-то модели перчаток вратарских. Там и детские были, и взрослые, но купить их нельзя. Отцу тогда платили в долларах, и он взял с собой на эту выставку 300 долларов.

    Приезжаем мы в манеж, находим павильон, и я вижу просто белые перчатки с нарисованной коброй. Красивые профессиональные перчатки. Я стою и просто минут пять их держу, смотрю, восемь раз надел, снял. Так все красиво, а купить нельзя. Отец достает деньги и начинает просить продать эти перчатки. Рассказывает, что у нас тут просто нереально купить, нет перчаток.

    Минут 40 он уговаривал, и все-таки за двести долларов мы купили эти перчатки. Они потом были просто на всех турнирах, тренировках. Уже латекса не было, дырки протерлись, а я все равно что-то зашивал и в них играл, пока окончательно уже пальцы не вылезли. Это, наверное, 1996-1997 год. Мои первые профессиональные перчатки, до сих пор помню», – поделился Акинфеев.

    • Игорь дебютировал за ЦСКА в 2003 году.
    • Он помог команде выиграть Кубок УЕФА в 2005 году.
    • В 2008 году Акинфеев со сборной России взял бронзу Евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.01.2024 23:29
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    Комментарии (1)
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    Plyash
    1704575789
    Игорь,отец у тебя классный мужик.Спасибо ему за то,что хорошего пацана вырастил и помог ему стать отличным спортсменом.Семье твоей удачи.
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