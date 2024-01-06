Малафеев – о переходе Ахметова в «Зенит»: «Странно, ведь агент Ильзата утверждает, что он «вертел» «Зенит»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил скорый трансфер Ильзата Ахметова из «Краснодара» в петербургский клуб.

«Я не могу точно сказать, насколько Ахметов будет полезен для «Зенита» в текущей ситуации. Возможно, за последние четыре года что-то изменилось.

Однако странным кажется желание представителя игрока, чтобы его подопечный попал в «Зенит», в клуб, который, как утверждает сам Гегечкори, он «вертел на ***». Тем самым он делает хуже только игрокам, которые с ним работают», – сказал Малафеев.

Малафеев был функционером «Зенита» в 2018 году.

Тогда он пытался устроить трансфер Ахметова, однако не смог договориться с агентом Гегечкори.

Сейчас «Зенит» заплатит за Ахметова 100 миллионов рублей.

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