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    • Малафеев – о переходе Ахметова в «Зенит»: «Странно, ведь агент Ильзата утверждает, что он «вертел» «Зенит»

    Малафеев – о переходе Ахметова в «Зенит»: «Странно, ведь агент Ильзата утверждает, что он «вертел» «Зенит»

    Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил скорый трансфер Ильзата Ахметова из «Краснодара» в петербургский клуб.

    «Я не могу точно сказать, насколько Ахметов будет полезен для «Зенита» в текущей ситуации. Возможно, за последние четыре года что-то изменилось.

    Однако странным кажется желание представителя игрока, чтобы его подопечный попал в «Зенит», в клуб, который, как утверждает сам Гегечкори, он «вертел на ***». Тем самым он делает хуже только игрокам, которые с ним работают», – сказал Малафеев.

    • Малафеев был функционером «Зенита» в 2018 году.
    • Тогда он пытался устроить трансфер Ахметова, однако не смог договориться с агентом Гегечкори.
    • Сейчас «Зенит» заплатит за Ахметова 100 миллионов рублей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.01.2024 19:27
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    Комментарии (26)
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    PHILADELPHIA 0001
    1704559280
    Это современный Зенит
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    Вомбат
    1704561917
    Чего странного, если человек 5 лет назад вертел Зенит, а сейчас не вертит? Или Малофеев думает, что агенты все 5 лет должны вертеть, как раньше вертели? Нет, Малофеев, они всего лишь люди.
    Ответить
    Napaleon Banapart
    1704562423
    Я не пойму кто именно,,вертел,,? Ахметов или его агент? Да и не важно это уже. Вас теперь будут ,,вертеть,, не только на срок контракта но и дальше..
    Ответить
    kirdykprishel
    1704562505
    А чо такого.Раньше он сам клуб «вертел на ***» снаружи, а теперь подопечного запустил.Чтобы тот «вертел на ***» изнутри этот клуб.)))
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    Desma
    1704565162
    Слава, трансфер Ильзата Ахметова на данный момент отсутствует. Вертит *** пока только Гегечкори. Это у них давно практикуется. Если вдруг трансфер свершится, то Гегечкори не только завертит ***, но и от счастья его откусит.
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    Оксана-Карева-google
    1704567876
    Да все вертят этот зенит на этом месте...И я тоже,но немогу^^
    Ответить
    Сержтир
    1704583051
    И правильно говорит, будет вертеть и за это бабки получать от того кого вертит.
    Ответить
    DMитрий
    1704586090
    А ведь «вертел» может и в другую строну со временем раскрутиться и потом уже Гегечкори себя не удобно почувствует в это роли... Спинер любви как в Камеди Клаб :)
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    =Cпapтак=
    1704615257
    будет на лавке сидеть а потом по арендам его ждет участь
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    Exnaton
    1704640777
    Непонятно...
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