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    «Зенит» назвали могильником российских футболистов

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном трансфере Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

    «Ахметов иногда эпизодами и моментами показывал неплохую игру в «Краснодаре».

    На мой взгляд, «Зенит» превращается в могильник российских игроков. Они набирают тех, кто оживает и показывает неплохую игру, а потом у себя их потихонечку хоронят – это происходит с Бакаевым, Мостовым, Круговым и со всеми остальными ребятами.

    Теперь решили и Ахметова туда же, не говоря уже про молодeжь – Коваленко и остальных ребят. Тенденция нехорошая. Люди, которые начинают играть ярко – попадают в «Зенит» и там тухнут.

    Пытаюсь поймать себя на мысли: а кто из россиян там расцвeл – никто в голову не приходит. За последние два-три года нет никого. У нас новая проблема в нашем футболе. Может быть, это игры агентов: крутят и вертят», – сказал Червиченко.

    • 26-летний Ахметов в «Краснодаре» с июля 2022 года.
    • В этом сезоне хавбек забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 21 матче.
    • Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.
    • Ожидается, что «Зенит» заплатит за Ильзата около 100 миллионов рублей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.01.2024 12:50
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    Комментарии (11)
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    saf05
    1704535561
    Так и есть
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    Айболид
    1704535692
    Ща рылы "впервые" с ним согласятся ))))
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    Desma
    1704535805
    Это игры агентов: крутят и вертят, а футболёры подыгрывают им, зарясь на деньги.
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1704536287
    Одно из редких умных высказываний Черевченко.
    Ответить
    ziborock
    1704537235
    Все таки Червиченко не полный дурак а полудурок!)
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    PAREVG.
    1704537649
    Так и есть. Все верно.
    Ответить
    HikamiGon
    1704539957
    Бакаев который целый сезон до перехода в Зенит играл как кусок дер@@@, Мостовой является важным игроком состава так же и Круговой, хотя он чутка менее важен
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    Азбука
    1704553002
    С чего вдруг скамеечники российских клубов, как только перейдут в Зенит становятся игравшими ярко в прошлом?
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    =Cпapтак=
    1704615747
    а кроме как бразильцев в бзенете свои воспитаники и не играют
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