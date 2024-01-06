«Зенит» назвали могильником российских футболистов

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном трансфере Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

«Ахметов иногда эпизодами и моментами показывал неплохую игру в «Краснодаре».

На мой взгляд, «Зенит» превращается в могильник российских игроков. Они набирают тех, кто оживает и показывает неплохую игру, а потом у себя их потихонечку хоронят – это происходит с Бакаевым, Мостовым, Круговым и со всеми остальными ребятами.

Теперь решили и Ахметова туда же, не говоря уже про молодeжь – Коваленко и остальных ребят. Тенденция нехорошая. Люди, которые начинают играть ярко – попадают в «Зенит» и там тухнут.

Пытаюсь поймать себя на мысли: а кто из россиян там расцвeл – никто в голову не приходит. За последние два-три года нет никого. У нас новая проблема в нашем футболе. Может быть, это игры агентов: крутят и вертят», – сказал Червиченко.