Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Канчельскис назвал российского форварда, способного стать улучшенной версией Дзюбы

    Канчельскис назвал российского форварда, способного стать улучшенной версией Дзюбы

    Андрей Канчельскис сравнил Артема Дзюбу и Александра Соболева.

    «Дзюба является лучшим нападающим России, поэтому он сильнее Соболева. Когда Александр забьет больше мячей, тогда и будем их сравнивать.

    Потенциально Александр может стать улучшенной версией Артема – Дзюба 2.0. Но сколько было таких футболистов, которые в итоге не заиграли?

    Мы рано вешаем ярлыки на наших футболистов. Все покажет время», – заявил Канчельскис.

    • Соболев в этом сезоне забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
    • Статистика Дзюбы: 4+4 в 20 играх.

    Новости по теме
    Канчельскис сказал, что российский футбол засасывает болото 4
    Канчельскис объяснил, почему европейская карьера Кузяева будет короткой 4
    Канчельскис объяснил, почему не следует закрывать сборную России 4
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.01.2024 10:23
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    NewLife
    1704528351
    Глупости пишет эта ухудшенная копия Орлова.
    Ответить
    Алексей З
    1704529704
    Дзюбе во многом повезло с партнёрами, которые создавали ему голевые моменты. У Соболева таких в Спартаке пока нет , да и сам распыляется на всякую херню. Ему бы тренера толкового , который смог бы подсказать и направить энергию Александра в нужное русло.
    Ответить
    TIMOTHY
    1704534128
    Версия про ))
    Ответить
    г.Онега
    1704536669
    Да куда Соболеву? До Дзюбы ,
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+