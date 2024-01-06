Канчельскис назвал российского форварда, способного стать улучшенной версией Дзюбы

Андрей Канчельскис сравнил Артема Дзюбу и Александра Соболева.

«Дзюба является лучшим нападающим России, поэтому он сильнее Соболева. Когда Александр забьет больше мячей, тогда и будем их сравнивать.

Потенциально Александр может стать улучшенной версией Артема – Дзюба 2.0. Но сколько было таких футболистов, которые в итоге не заиграли?

Мы рано вешаем ярлыки на наших футболистов. Все покажет время», – заявил Канчельскис.