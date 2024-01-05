Сторожук оценил решение Ахметова перейти в «Зенит»

Бывший тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал скорый трансфер Ильзата Ахметова в «Зенит».

По данным «Чемпионата», сумма трансфера Ахметова составит около 100 миллионов рублей – такая сумма отступных прописана в контракте.

Журналист Иван Карпов сообщил, что игрок подпишет с петербуржцами контракт на 3,5 года.

В этом сезоне Ахметов забил 3 гола и сделал 2 передачи в 21 матче.

«Для меня переход Ахметова в «Зенит» стал неожиданностью. Но я думаю, что это было взвешенное и обоюдное решение. И Ильзат, и «Краснодар» всe обдумали и приняли, уверен, правильное решение. Игрок он сильный, в «Краснодаре» действовал успешно. Я думаю, что с таким же качеством он продолжит это делать и в «Зените», чего я ему желаю.

Россияне в «Зените» тормозят в своeм развитии? Понимаю, о чeм вы говорите. Иностранцы в «Зените» действительно сильные. Но Ильзат – парень амбициозный, я почувствовал это по совместной работе. Думаю, в «Зените» он будет это доказывать. А как он доказывает, я видел собственными глазами.

«Зенит» – самый топовый клуб нашего чемпионата на данный момент. Не стал бы расценивать ситуацию так, что Ахметов перешeл из первой команды во вторую. Вся борьба ещe впереди», – сказал Сторожук.

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