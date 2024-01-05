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    Сторожук оценил решение Ахметова перейти в «Зенит»

    Бывший тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал скорый трансфер Ильзата Ахметова в «Зенит».

    • По данным «Чемпионата», сумма трансфера Ахметова составит около 100 миллионов рублей – такая сумма отступных прописана в контракте.
    • Журналист Иван Карпов сообщил, что игрок подпишет с петербуржцами контракт на 3,5 года.
    • В этом сезоне Ахметов забил 3 гола и сделал 2 передачи в 21 матче.

    «Для меня переход Ахметова в «Зенит» стал неожиданностью. Но я думаю, что это было взвешенное и обоюдное решение. И Ильзат, и «Краснодар» всe обдумали и приняли, уверен, правильное решение. Игрок он сильный, в «Краснодаре» действовал успешно. Я думаю, что с таким же качеством он продолжит это делать и в «Зените», чего я ему желаю.

    Россияне в «Зените» тормозят в своeм развитии? Понимаю, о чeм вы говорите. Иностранцы в «Зените» действительно сильные. Но Ильзат – парень амбициозный, я почувствовал это по совместной работе. Думаю, в «Зените» он будет это доказывать. А как он доказывает, я видел собственными глазами.

    «Зенит» – самый топовый клуб нашего чемпионата на данный момент. Не стал бы расценивать ситуацию так, что Ахметов перешeл из первой команды во вторую. Вся борьба ещe впереди», – сказал Сторожук.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.01.2024 21:49
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    Комментарии (67)
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    Светлана-Николаева-google
    1704482901
    Да что там оценивать?!Тупо захотел ещё меньше играть,и больше получать...А зря ведь до 35-ти ещё далеко,поиграл бы ещё сезончик,другой.
    Ответить
    Светлана-Николаева-google
    1704483103
    Бзденит самый топовый клуб Бразилии, судя по Бразильцам в нашей лиге.Уже наверное в одном бздените бразил больше чем во всей РПЛ...Скоро будет БПЛ^^
    Ответить
    acor94
    1704483143
    лучше бы вернули Михайлова
    Ответить
    Алексей З
    1704485957
    Скамейку запасных меняет на позолоченную с прибавкой зп, ну кто откажется ?
    Ответить
    шахта Заполярная
    1704491581
    Одна, максимум две игры и здравствуй скамейка, следующий клуб Сочи или Оренбург.
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1704518614
    Будет Бакаев номер 2.
    Ответить
    YourFear
    1704518696
    Не самый плохой вариант, да и за такие деньги, опыт есть, это наверное главное, что как футболист уже состоялся, и знает игру соперников изнутри
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    Exnaton
    1704562808
    Пускай играет, там посмотри...
    Ответить
    aldo conte
    1704613392
    Деньги будут, игровой практики - маловероятно. Будет на лавке сидеть.
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