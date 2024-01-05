Агент Смирнов – о продаже Ахметова в «Зенит»: «Явный успех для «Краснодара»

Футбольный агент Антон Смирнов оценил готовящийся трансфер Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

По данным «Чемпионата», сумма трансфера Ахметова составит около 100 миллионов рублей – такая сумма отступных прописана в контракте.

Журналист Иван Карпов сообщил, что игрок подпишет с петербуржцами контракт на 3,5 года.

В этом сезоне Ахметов забил 3 гола и сделал 2 передачи в 21 матче.

«Был ли Ахметов ключевым игроком «Краснодара»? Нет. В Чемпионате 508 игровых минут в 18 матчах (1 620 возможных минут).

Мне Ахметов в Краснодаре нравился. Играл немного, но регулярно, отличался нестандартными действиями и техникой. В 61 игре за быков семь раз забил, восемь раз отдал голевые. Немного, но тоже помощь.

Если оценивать глобально, для «Краснодара» это не такая уж и большая потеря. Думаю, это удачная сделка для Сергея Галицкого. Продать за 85 лямов неосновного игрока, который пришел бесплатно и за 1,5 года так и не смог завоевать себе железное место в старте – явный успех.

Будет ли Ахметов полезен «Зениту»? В какой-то степени да. Но, уверен, не больше, чем он был полезен «Краснодару». Основным игроком не станет. Будет игроком ротации. То есть роль почти не изменится, но получать в Северной столице будет больше.

Неплохая смена клубов для игрока с надеждой стать основным.

На рынке не так много вариантов россиян, так что выкупить Ахметова за фикс, при этом, на уровне цены того же Ярослава Михайлова – явный успех и для Питера.

Но по трансферам «Зенита» очевидно одно – как они измельчали. Все, кто приходит в клуб, не сильнее тех, кто там уже есть. Это больше трансферы с надеждой, что кто-то раскроется, в ротацию, для массы. Период халков, витселей и малкомов прошел. Приходится довольствоваться малыми формами.

Но трансфер тот самый, когда можно сказать, что он неплох для всех. А для кого лучше, покажет время», – написал Смирнов.