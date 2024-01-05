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    • Агент Смирнов – о продаже Ахметова в «Зенит»: «Явный успех для «Краснодара»

    Агент Смирнов – о продаже Ахметова в «Зенит»: «Явный успех для «Краснодара»

    Футбольный агент Антон Смирнов оценил готовящийся трансфер Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

    • По данным «Чемпионата», сумма трансфера Ахметова составит около 100 миллионов рублей – такая сумма отступных прописана в контракте.
    • Журналист Иван Карпов сообщил, что игрок подпишет с петербуржцами контракт на 3,5 года.
    • В этом сезоне Ахметов забил 3 гола и сделал 2 передачи в 21 матче.

    «Был ли Ахметов ключевым игроком «Краснодара»? Нет. В Чемпионате 508 игровых минут в 18 матчах (1 620 возможных минут).

    Мне Ахметов в Краснодаре нравился. Играл немного, но регулярно, отличался нестандартными действиями и техникой. В 61 игре за быков семь раз забил, восемь раз отдал голевые. Немного, но тоже помощь.

    Если оценивать глобально, для «Краснодара» это не такая уж и большая потеря. Думаю, это удачная сделка для Сергея Галицкого. Продать за 85 лямов неосновного игрока, который пришел бесплатно и за 1,5 года так и не смог завоевать себе железное место в старте – явный успех.

    Будет ли Ахметов полезен «Зениту»? В какой-то степени да. Но, уверен, не больше, чем он был полезен «Краснодару». Основным игроком не станет. Будет игроком ротации. То есть роль почти не изменится, но получать в Северной столице будет больше.

    Неплохая смена клубов для игрока с надеждой стать основным.

    На рынке не так много вариантов россиян, так что выкупить Ахметова за фикс, при этом, на уровне цены того же Ярослава Михайлова – явный успех и для Питера.

    Но по трансферам «Зенита» очевидно одно – как они измельчали. Все, кто приходит в клуб, не сильнее тех, кто там уже есть. Это больше трансферы с надеждой, что кто-то раскроется, в ротацию, для массы. Период халков, витселей и малкомов прошел. Приходится довольствоваться малыми формами.

    Но трансфер тот самый, когда можно сказать, что он неплох для всех. А для кого лучше, покажет время», – написал Смирнов.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    05.01.2024 20:45
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    Комментарии (10)
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    Алимпаша-Геримов-yandex
    1704478465
    ни себе,ни другим,такая вот цель,а Ахметов за длинным рублем пошел,ему бы лучше в условный Ахмат или Кр.Сов,там он получил бы постоянное место в основе,следовательно, и шанс раскрыться был бы больше
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    aaaaahhhh
    1704479571
    Поставь себе памятник - в виде Ахметова сидящего на лавке.
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    FCSpartakM
    1704479777
    бесполезный трансфер для зенита
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    шахта Заполярная
    1704491913
    Молодцы Быки. Лавочника на помойку сплавили и деньги получили.
    Ответить
    YourFear
    1704519093
    Лучше Бакаева будет
    Ответить
    zigbert
    1704552708
    Для Зенита вряд ли Ахметов будет усилением а вот для Краснодара это небольшое ослабление состава.
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