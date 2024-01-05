Орлов прояснил скорый трансфер Ахметова в «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов дал оценку скорому трансферу в «Зенит» полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова.
«У Ахметова есть свои козыри, он техничный футболист. Наверное, его берут для того, чтобы сохранить некий баланс между россиянами и легионерами. Почему нет?
Говорят, что «Зенит» берет Ахметова только для того, чтобы ослабить прямого конкурента – «Краснодар»? Постойте, ну если он меняет клуб, значит, Владимир Ивич в нем не сильно заинтересован? Так? Эта история скорее говорит о том, что «Зенит» делает ставку не только на бразильцев, но и на российских игроков, заслуживающих внимания. А уж дальше – кто как себя проявит», – сказал Орлов.
- По данным «Чемпионата», сумма трансфера Ахметова составит около 100 миллионов рублей – такая сумма отступных прописана в контракте.
- Журналист Иван Карпов сообщил, что игрок подпишет с петербуржцами контракт на 3,5 года.
- В этом сезоне Ахметов забил 3 гола и сделал 2 передачи в 21 матче.
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