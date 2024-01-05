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    Орлов прояснил скорый трансфер Ахметова в «Зенит»

    Комментатор Геннадий Орлов дал оценку скорому трансферу в «Зенит» полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова.

    «У Ахметова есть свои козыри, он техничный футболист. Наверное, его берут для того, чтобы сохранить некий баланс между россиянами и легионерами. Почему нет?

    Говорят, что «Зенит» берет Ахметова только для того, чтобы ослабить прямого конкурента – «Краснодар»? Постойте, ну если он меняет клуб, значит, Владимир Ивич в нем не сильно заинтересован? Так? Эта история скорее говорит о том, что «Зенит» делает ставку не только на бразильцев, но и на российских игроков, заслуживающих внимания. А уж дальше – кто как себя проявит», – сказал Орлов.

    • По данным «Чемпионата», сумма трансфера Ахметова составит около 100 миллионов рублей – такая сумма отступных прописана в контракте.
    • Журналист Иван Карпов сообщил, что игрок подпишет с петербуржцами контракт на 3,5 года.
    • В этом сезоне Ахметов забил 3 гола и сделал 2 передачи в 21 матче.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.01.2024 17:10
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    Комментарии (6)
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    г.Онега
    1704468864
    Ну Бакаев же место на скамейке освободил )))
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    Taps
    1704468899
    Ахметов "Зениту" не нужен. От слова - совсем.
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    Krics
    1704469586
    Киргиз в сборной бразил, смешно,ихмо.
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    Евгения--google
    1704479292
    Дожились.Бразильцев понаберут потом баланс ищут,это я так понимаю команды на три для своих дублей в РПЛ?!
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    Oleg-Mims-google
    1704492927
    Зенит как будто вообще не разбирается в игроках с паспортами РФ , уже какой год берут паспортистов которые только лавку могут протирать, у них же есть бабки почему они не берут сильнейших наших игроков, такими темпами в сборной не 1 **** не будет.
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