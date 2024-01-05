Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Ловчев назвал открытие 2023-го и главную интригу 2024 года в РПЛ

    Ловчев назвал открытие 2023-го и главную интригу 2024 года в РПЛ

    Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев сказал, что рассчитывает на сохранение интриги в борьбе команд за чемпионский титул в РПЛ.

    «Открытие года – Файзуллаев. Просто любуюсь этим мальчишкой, который буквально ворвался в наш чемпионат.

    Что ждем в 24-м? Для меня главная пока интрига года – это то, сумеет ли «Краснодар» удержать первое место в чемпионате? Как долго продержится команда на первом месте? Хотел бы, чтобы у нас впервые за 5 последних лет у нас была такая борьба. Это важно для чемпионата, чтобы интерес к нему рос», – написал Ловчев.

    • 20-летний полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев провел в этом сезоне 18 матчей, забил 2 гола и отдал 6 передач.
    • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 38 очками после 18 туров. «Зенит» отстает на два очка.
    • Петербургский клуб выиграл последние пять чемпионатов России.

    Новости по теме
    Ловчев сказал, чего ждет от следующего тренера «Спартака» 11
    Ловчев определил тенденции 2023 года в российском футболе
    Лучшая команда и лучший тренер РПЛ в 2023 году по версии Ловчева 3
    Источник: телеграм-канал Ловчев Online

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.01.2024 11:50
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    biber.ru
    1704511035
    С Матча турнули, хоть здесь почитаем... и Бубнова почаще печатать, Аршавин надоел!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+