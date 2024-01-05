Ловчев назвал открытие 2023-го и главную интригу 2024 года в РПЛ

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев сказал, что рассчитывает на сохранение интриги в борьбе команд за чемпионский титул в РПЛ.

«Открытие года – Файзуллаев. Просто любуюсь этим мальчишкой, который буквально ворвался в наш чемпионат.

Что ждем в 24-м? Для меня главная пока интрига года – это то, сумеет ли «Краснодар» удержать первое место в чемпионате? Как долго продержится команда на первом месте? Хотел бы, чтобы у нас впервые за 5 последних лет у нас была такая борьба. Это важно для чемпионата, чтобы интерес к нему рос», – написал Ловчев.