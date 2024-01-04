Мбаппе: «Играть рядом с Месси — особенные ощущения»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал Amazon Prive Vidéo о совместных выступлениях в парижской команде с восьмикратным обладателем «Золотого мяча» Лионелем Месси.

«Я по-прежнему скучаю по возможности играть с Месси.

Такой нападающий, как я, который любит поглощать пространства, рядом с ним чувствует уверенность в том, что получит мяч. Это роскошь, которую может дать практически он один.

Играть рядом с Месси – особенные ощущения», – сказал Мбаппе.