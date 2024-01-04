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    Мбаппе: «Играть рядом с Месси — особенные ощущения»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал Amazon Prive Vidéo о совместных выступлениях в парижской команде с восьмикратным обладателем «Золотого мяча» Лионелем Месси.

    «Я по-прежнему скучаю по возможности играть с Месси.

    Такой нападающий, как я, который любит поглощать пространства, рядом с ним чувствует уверенность в том, что получит мяч. Это роскошь, которую может дать практически он один.

    Играть рядом с Месси – особенные ощущения», – сказал Мбаппе.

    • Месси выступал в «ПСЖ» с 2021 по 2023 годы.
    • Прошлым летом аргентинский футболист перешел в «Интер Майами».
    • В среду, 3 января, «ПСЖ» завоевал Суперкубок Франции, победив «Тулузу» со счетом 2:0.

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    Источник: RMC Sport

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    04.01.2024 13:51
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