Хави: «Барса» не может позволить себе Холанда или Мбаппе»

Главный тренер «Барселоны» Хави дал понять, что в клубе не стоит ждать Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда.

«Холанд или Мбаппе? Мы не можем представить, чтобы Холанд или Мбаппе присоединились к «Барсе» сейчас. К сожалению, мы не можем позволить себе этих игроков.

Я доволен игроками, которые у меня есть. Нам нужно достичь нашего лучшего уровня, так как в этом клубе мы всегда должны быть на высшем уровне», – сказал Хави.