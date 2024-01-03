Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Хави: «Барса» не может позволить себе Холанда или Мбаппе»

    Главный тренер «Барселоны» Хави дал понять, что в клубе не стоит ждать Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда.

    «Холанд или Мбаппе? Мы не можем представить, чтобы Холанд или Мбаппе присоединились к «Барсе» сейчас. К сожалению, мы не можем позволить себе этих игроков.

    Я доволен игроками, которые у меня есть. Нам нужно достичь нашего лучшего уровня, так как в этом клубе мы всегда должны быть на высшем уровне», – сказал Хави.

    • Холанд и Мбаппе стоят по 180 миллионов евро.
    • «Барселона» на 7 очков отстает от 1-го места Примеры.
    • Каталонцы – действующие чемпионы.

    Новости по теме
    Эмоциональная реакция клуба третьего дивизиона, когда ему в Кубке выпала «Барселона»
    «Хетафе» арендовал воспитанника «Барселоны»
    Игрок «Барбастро» толкнул Хави после матча с «Барселоной»
    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.01.2024 17:39
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    моэм
    1704294672
    Хави бредит ?....ведь Мбаппе можно летом получить бесплатно ....надо лишь суметь уговорить его не идти в Реал или в АПЛ ....надо просто хорошо "поработать" с человеком и убедить его что его мечта - Барса .
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+