Чернов поставил «Спартаку» оценку за 2023 год

Защитник «Спартака» Никита Чернов оценил 2023 год для клуба.
«Мы максималисты. Думаю, что сезон был неровный. Наверное, «троечка» будет нормальной оценкой. Хотелось бы получше, конечно, чтобы минимум в тройке быть. Но пятое место… Хорошо, что не хуже. Случись в последнем матче с «Крыльями» другой результат, было бы тяжело.
Сейчас отстаeм на пять очков от лидера, следующая игра с «Зенитом». Посмотрим», – сказал Чернов.
- «Спартак» не становился чемпионом с 2017 года.
- Сезон РПЛ возобновится в марте.
- «Спартак» проведет зимние сборы в ОАЭ.