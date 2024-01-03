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    Чернов поставил «Спартаку» оценку за 2023 год

    Защитник «Спартака» Никита Чернов оценил 2023 год для клуба.

    «Мы максималисты. Думаю, что сезон был неровный. Наверное, «троечка» будет нормальной оценкой. Хотелось бы получше, конечно, чтобы минимум в тройке быть. Но пятое место… Хорошо, что не хуже. Случись в последнем матче с «Крыльями» другой результат, было бы тяжело.

    Сейчас отстаeм на пять очков от лидера, следующая игра с «Зенитом». Посмотрим», – сказал Чернов.

    • «Спартак» не становился чемпионом с 2017 года.
    • Сезон РПЛ возобновится в марте.
    • «Спартак» проведет зимние сборы в ОАЭ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.01.2024 16:22
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    Комментарии (4)
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    Алексей З
    1704291018
    Не дело игроку оценивать свою работу , объективности мало. Ваше дело играть , а болелы оценят вклад каждого.
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    моэм
    1704294009
    А почему оценка общая ?....так не найти никаких концов....а надо бы выставить оценки каждому в отдельности , тогда и будет понятно кто тащит вперёд , а кто профнепригоден и не соответствует занимаемой должности....тогда и средняя оценка будет ближе к реальному положению дел .
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    zigbert
    1704302190
    Оценивать игру будет правильней по окончании сезона. А так правильно, отдельные матчи Спартак провел ниже своих возможностей.
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