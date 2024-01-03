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    • Мелешин подвел итоги года для «Спартака»: «Могли сделать больше, чаще побеждать»

    Мелешин подвел итоги года для «Спартака»: «Могли сделать больше, чаще побеждать»

    Нападающий «Спартака» Павел Мелешин подвел итоги года для своей команды

    «Трудно подводить итоги прошедшего года для «Спартака», но могли сделать больше, чаще побеждать. Будем стараться, мы каждый день тренируемся, что-то нарабатываем, но иногда не получается.

    Это нормально, потому что команда строится, надеюсь, все будет хорошо», – сказал Мелешин.

    • «Спартак» сейчас занимает пятое место в РПЛ, набрав 30 очков после 18 туров.
    • В сезоне-2022/23 красно-белые заняли третье место.
    • Ранее сообщалось, что Мелешин зимой может уйти в аренду.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.01.2024 11:41
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    Комментарии (3)
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    Benifacto
    1704274276
    смешной...строиться аахахахаха
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    alefreddy
    1704278838
    одна и та же пластинка у всех мы будем стараться ...а воз и ныне там
    Ответить
    Алексей З
    1704281173
    Если такие как Мелёшин в "обойме", то ловить нечего.
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