Мелешин подвел итоги года для «Спартака»: «Могли сделать больше, чаще побеждать»

Нападающий «Спартака» Павел Мелешин подвел итоги года для своей команды

«Трудно подводить итоги прошедшего года для «Спартака», но могли сделать больше, чаще побеждать. Будем стараться, мы каждый день тренируемся, что-то нарабатываем, но иногда не получается.

Это нормально, потому что команда строится, надеюсь, все будет хорошо», – сказал Мелешин.