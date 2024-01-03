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    • Чанов прокомментировал приглашение вратаря ЦСКА на Кубок Азии

    Чанов прокомментировал приглашение вратаря ЦСКА на Кубок Азии

    Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отметил, что если 18-летний Максим Сарраф сыграет за сборную Сирии на Кубке Азии, то будет не доступен для сборной России. 18-летний игрок родился в Москве и имеет сирийское гражданство.

    Сарраф включен в окончательную заявку своей национальной команды на турнир.

    «Это приятная новость. Но если он сыграет на Кубке Азии за Сирию, то будет недоступен для сборной России. Вызов Саррафа – показатель работы школы ЦСКА.

    Мы в свое время с Евгением Гинером начинали развитие вратарского направления – выстроили пирамиду из тренеров младших возрастов, средних, старших, дубля и основы. Тренер основы был вершиной этого треугольника.

    Вся подготовка вратарей в клубе шла в единой системе. Люди переходили из возраста в возраст и знали примерный набор упражнений, только требования становились выше год от года.

    Я и сам после основного состава работал в школе, знаю, как там к этому относятся. Сейчас я продолжаю поддерживать контакты со школой.

    Вратари из нее движутся, как правило, в разные академии – ЦСКА, «Динамо» и т. д. Для меня это не удивительно», – сказал Чанов.

    • В текущем сезоне вратарь не провел ни одного матча за ЦСКА в Молодежной футбольной лиге. В прошлом сезоне футболист играл в академии армейцев.
    • Кубок Азии пройдет в Катаре с 12 января по 10 февраля.
    • Сборная Сирии на групповом этапе турнира сыграет с командами Австралии, Узбекистана и Индии.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.01.2024 09:57
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