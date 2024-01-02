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    • Стали известны амбициозные планы «Реала» на трансферном рынке

    Стали известны амбициозные планы «Реала» на трансферном рынке

    Президент «Реала» Флорентино Перес вернулся к идее купить двух топ-форвардов.

    Цель руководителя мадридского клуба – заполучить и Килиана Мбаппе, и Эрлинга Холанда.

    Пока неизвестно, должны ли эти планы реализоваться именно в 2024 году.

    • «Реал» лидирует в Примере после 18 туров, опережая «Жирону» по дополнительным показателям.
    • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом – его можно подписать бесплатно.
    • Соглашение Холанда с «Манчестер Сити» рассчитано до 2027 года. Его рыночная стоимость – 180 млн евро.

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    Источник: Le Parisien

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    02.01.2024 19:01
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    Комментарии (3)
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    Алимпаша-Геримов-yandex
    1704223103
    губа не дура
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    моэм
    1704298611
    Брать лучших - это обычная практика Переса .
    Ответить
    Roma56
    1704371485
    Ну одного из них понятно, но если двух - куда девать Винисиуса?
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