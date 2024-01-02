Стали известны амбициозные планы «Реала» на трансферном рынке

Президент «Реала» Флорентино Перес вернулся к идее купить двух топ-форвардов.

Цель руководителя мадридского клуба – заполучить и Килиана Мбаппе, и Эрлинга Холанда.

Пока неизвестно, должны ли эти планы реализоваться именно в 2024 году.

«Реал» лидирует в Примере после 18 туров, опережая «Жирону» по дополнительным показателям.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом – его можно подписать бесплатно.

Соглашение Холанда с «Манчестер Сити» рассчитано до 2027 года. Его рыночная стоимость – 180 млн евро.

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