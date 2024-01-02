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    • «Реал Сосьедад» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 января 2023

    «Реал Сосьедад» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 января 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Алавеса», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 января 2023, в 21:15 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Реал Сосьедад»: Алекс, Одриосола, Субельдия, Тирни, Ле Норман, Субименди, Мерино, Оярсабаль, Кубо, Мендес, Умар.

    Главный тренер: Иманол Альгуасил

    «Алавес»: Сивера, Горосабель, Замора, Мараш, Карбальо, Гевара, Бланко, Риоха, Альдалур, Реббах, Омородион.

    Главный тренер: Луис Гарсия

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Алавес»

    Реал Сосьедад-Алавес смотреть онлайн 2 января

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.01.2024 13:03
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