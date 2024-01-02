Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Алавеса», 19-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 января 2023, в 21:15 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Реал Сосьедад»: Алекс, Одриосола, Субельдия, Тирни, Ле Норман, Субименди, Мерино, Оярсабаль, Кубо, Мендес, Умар.
Главный тренер: Иманол Альгуасил
«Алавес»: Сивера, Горосабель, Замора, Мараш, Карбальо, Гевара, Бланко, Риоха, Альдалур, Реббах, Омородион.
Главный тренер: Луис Гарсия
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Алавес»
- Матч можно посмотреть на канале OKKO.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».