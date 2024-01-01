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    • «Спартак» возьмет на первый сбор отзаявленного нападающего

    «Спартак» возьмет на первый сбор отзаявленного нападающего

    «Спартак» планирует взять нападающего Павла Мелешина на первый тренировочный сбор в 2024 году. По данным Metaratings.ru, после него будет принято решение по будущему форварда в команде.

    Ранее Мелешин был отзаявлен из состава «Спартака», его имени нет в списке игроков команды на сайте РПЛ. Однако он может быть заявлен по списку В как молодой игрок и иметь возможность выступать за основной состав красно-белых.

    • В этом сезоне 19-летний Мелешин провел за «Спартак» 8 игр и отметился 1 голом.
    • В прошлом сезоне форвард сыграл за красно-белых в 17 матчах и забил 3 гола.

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    Источник: Metaratings.ru

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    01.01.2024 17:32
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    Комментарии (5)
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    Цугундeр
    1704123974
    Только убогий хозяин выкинет щенка с родословной на улицу. Сообразили -таки.
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    Иван Петров 1986
    1704125801
    А больше брать то некого. Соболь в теплых странах с кокошей скорешился - теперь не до футбола.
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    Марк Аврелий!
    1704147304
    Спартак надеется, что он там сбежит и таким образом решить с ним вопрос
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    zigbert
    1704198505
    Пусть использует свой шанс до возможного появления нового нападающего.
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