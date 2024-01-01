«Спартак» возьмет на первый сбор отзаявленного нападающего

«Спартак» планирует взять нападающего Павла Мелешина на первый тренировочный сбор в 2024 году. По данным Metaratings.ru, после него будет принято решение по будущему форварда в команде.

Ранее Мелешин был отзаявлен из состава «Спартака», его имени нет в списке игроков команды на сайте РПЛ. Однако он может быть заявлен по списку В как молодой игрок и иметь возможность выступать за основной состав красно-белых.