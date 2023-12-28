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    Боярский госпитализирован в больницу Санкт-Петербурга

    У известного болельщика «Зенита» артиста Михаила Боярского возникли проблемы с сердцем. По данным телеграм-канала 112, он экстренно госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга.

    По оценкам врачей, Боярский находится в состоянии средней тяжести.

    Жена артиста рассказала, что привезла супруга на обследование.

    • Это уже вторая госпитализация Боярского за последний месяц.
    • 28 ноября он был экстренно госпитализирован в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. По словам его сына Сергея, у актера случился инфаркт.
    • 26 декабря Михаилу Боярскому исполнилось 74 года.

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    Источник: телеграм-канал 112

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    Сегодня, 16:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19423

      DVOK68 16 минут назад

      Выздоравливай,Михал Сергеич!

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