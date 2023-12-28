Боярский госпитализирован в больницу Санкт-Петербурга

У известного болельщика «Зенита» артиста Михаила Боярского возникли проблемы с сердцем. По данным телеграм-канала 112, он экстренно госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга.

По оценкам врачей, Боярский находится в состоянии средней тяжести.

Жена артиста рассказала, что привезла супруга на обследование.