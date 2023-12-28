Боярский госпитализирован в больницу Санкт-Петербурга

У известного болельщика «Зенита» артиста Михаила Боярского возникли проблемы с сердцем. По данным телеграм-канала 112, он экстренно госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга.
По оценкам врачей, Боярский находится в состоянии средней тяжести.
Жена артиста рассказала, что привезла супруга на обследование.
- Это уже вторая госпитализация Боярского за последний месяц.
- 28 ноября он был экстренно госпитализирован в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. По словам его сына Сергея, у актера случился инфаркт.
- 26 декабря Михаилу Боярскому исполнилось 74 года.
Источник: телеграм-канал 112