Юран дал совет Севикяну по поводу нового клуба

Ну, не каждый тренер так готов про лучшего парня в команде сказать. Молодец, Сергей!!!
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран считает, что нападающий его команды Эдгар Севикян потихоньку перерастает ее уровень.
«Концовку года он объективно хуже провел, чем начало. Чувствуется небольшой надлом в психологии. Он уже взрослый парень, но я еще буду с ним на сборах разговаривать.
Считаю, если он проведет остаток сезона до мая так же, как лучшие матчи, ему нужно будет либо уходить в России в клуб уровня ЦСКА, «Краснодара», или отправляться в Европу.
Он уже немножко перерастает «Пари НН» и нуждается в более серьезных стимулах – бороться за чемпионство, за второе место. Понятно, что там и уровень футболистов повыше.
Если же это будет Европа, советую Севикяну начать со среднего чемпионата, чтобы оттуда перепрыгнуть уже в топ-лигу. Потому что, попав сейчас в большой клуб, он рискует деградировать. Конкуренция запредельная, а в таком возрасте нужно стабильно играть. Тогда и уверенность придет.
Так что мой ответ: топ-клуб в России или средний европейский чемпионат как трамплинчик пойти дальше», – сказал Юран.
- «Пари НН» занимает девятое место в РПЛ с 24 очками после 18 туров.
- Севикян провел в нынешнем сезоне 24 матча во всех турнирах и забил 7 голов.