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Юран дал совет Севикяну по поводу нового клуба

28 декабря 2023, 15:45
1

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран считает, что нападающий его команды Эдгар Севикян потихоньку перерастает ее уровень.

«Концовку года он объективно хуже провел, чем начало. Чувствуется небольшой надлом в психологии. Он уже взрослый парень, но я еще буду с ним на сборах разговаривать.

Считаю, если он проведет остаток сезона до мая так же, как лучшие матчи, ему нужно будет либо уходить в России в клуб уровня ЦСКА, «Краснодара», или отправляться в Европу.

Он уже немножко перерастает «Пари НН» и нуждается в более серьезных стимулах – бороться за чемпионство, за второе место. Понятно, что там и уровень футболистов повыше.

Если же это будет Европа, советую Севикяну начать со среднего чемпионата, чтобы оттуда перепрыгнуть уже в топ-лигу. Потому что, попав сейчас в большой клуб, он рискует деградировать. Конкуренция запредельная, а в таком возрасте нужно стабильно играть. Тогда и уверенность придет.

Так что мой ответ: топ-клуб в России или средний европейский чемпионат как трамплинчик пойти дальше», – сказал Юран.

  • «Пари НН» занимает девятое место в РПЛ с 24 очками после 18 туров.
  • Севикян провел в нынешнем сезоне 24 матча во всех турнирах и забил 7 голов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Севикян Эдгар
Комментарии (1)
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witalik
1703769861
Ну, не каждый тренер так готов про лучшего парня в команде сказать. Молодец, Сергей!!!
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