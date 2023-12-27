Генич выбрал трансфер года в РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич определил лучший трансфер в РПЛ в 2023 году.
«Артем Дзюба – трансфер года в РПЛ. Его взяли свободным агентом, Артем провел шикарную весну, помог «Локомотиву» взлететь по таблице. Сейчас его влияние на игру и результат просто колоссальное», – сказал Генич.
- Дзюба в 2023 году провел за «Локо» 33 матча, забил 12 голов, сделал 9 ассистов.
- 35-летний футболист стоит 3 миллиона евро.
- Летом у него истекает контракт, но есть опция продления до 2025 года.
Источник: «Матч ТВ»