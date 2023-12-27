Генич выбрал трансфер года в РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич определил лучший трансфер в РПЛ в 2023 году.

«Артем Дзюба – трансфер года в РПЛ. Его взяли свободным агентом, Артем провел шикарную весну, помог «Локомотиву» взлететь по таблице. Сейчас его влияние на игру и результат просто колоссальное», – сказал Генич.