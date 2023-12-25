Канчельскис возглавил команду из Кыргызстана

Андрей Канчельскис подтвердил свое назначение на пост главного тренера «Мурас Юнайтед».

«Да, подписали. [Соглашение] на один год.

Завтра у нас товарищеская игра, после которой отпускаем команду в отпуск. Сборы начнутся в январе. По датам и месту сборов сейчас определяемся, так же как и по игрокам.

Задача на сезон – занять первое место в чемпионате», – сказал Канчельскис.