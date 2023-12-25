Канчельскис возглавил команду из Кыргызстана

Андрей Канчельскис подтвердил свое назначение на пост главного тренера «Мурас Юнайтед».
«Да, подписали. [Соглашение] на один год.
Завтра у нас товарищеская игра, после которой отпускаем команду в отпуск. Сборы начнутся в январе. По датам и месту сборов сейчас определяемся, так же как и по игрокам.
Задача на сезон – занять первое место в чемпионате», – сказал Канчельскис.
- «Мурас Юнайтед» занял 5-е место в чемпионате Кыргызстана по итогам сезона-2023.
- Канчельскиса в ноябре уволили из «Тобола», где он с июля занимал пост генерального директора.
Источник: «Матч ТВ»