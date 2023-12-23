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    Глушаков выложил фото с женой в коротком новогоднем платье

    Полузащитник Денис Глушаков выложил трогательное семейное фото из отпуска.

    Игрок с женой Ксенией Коваленко и дочерью сфотографировались возле новогодней елки. На футболистке ЦСКА надето короткое новогоднее платье.

    • 28-летняя Коваленко выступает за ЦСКА с 2017 года.
    • В прошлом сезоне она помогла московскому клубу выиграть Кубок России.
    • 36-летний Глушаков в минувшем сезоне выступал за костромской «Спартак».

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    Источник: страница Дениса Глушакова в VK

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    Сегодня, 17:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3658

      momwig_ 20 минут назад

      Блин, ну скажите девушке уже кто-нибудь, что "неудачные ноги нужно прятать по макси". А ещё можно встать полу боком как-то, если уж в длинном жарко.

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      Рейтинг: +37443

      VVM1964 > momwig_ 16 минут назад

      Не придирайся - нормальные ноги и даже вполне убедительны по длине )))

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      Рейтинг: +20986

      NewLife 38 минут назад

      Новый Год под пальмами - это очень скрепно и по РФСски))

      0
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      Рейтинг: +37443

      VVM1964 > NewLife 15 минут назад

      Да я бы не отказался ...

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