Глушаков выложил фото с женой в коротком новогоднем платье

Блин, ну скажите девушке уже кто-нибудь, что "неудачные ноги нужно прятать по макси". А ещё можно встать полу боком как-то, если уж в длинном жарко.
Полузащитник Денис Глушаков выложил трогательное семейное фото из отпуска.
Игрок с женой Ксенией Коваленко и дочерью сфотографировались возле новогодней елки. На футболистке ЦСКА надето короткое новогоднее платье.
- 28-летняя Коваленко выступает за ЦСКА с 2017 года.
- В прошлом сезоне она помогла московскому клубу выиграть Кубок России.
- 36-летний Глушаков в минувшем сезоне выступал за костромской «Спартак».