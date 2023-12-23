Мележиков оценил назначение нового спортивного директора «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о приходе Томаша Амарала в московский клуб.
- Португалец занял пост спортивного директора.
- Он сменил Пола Эшуорта.
- До этого Амарал работал ведущим скаутом «Бенфики».
«Для меня все предсказуемо! Если «Спартак», точнее его руководители, не могут по определенным причинам уволить Пола Эшуорта, то вчера руководство красно-белых сделало то, что я предлагал еще во время своей работы в клубе, когда для меня стала очевидна слабая компетенция бывшего оценщика-консультанта деятельности клуба и бывшего спортивного директора, которая в большей степени зависима от внешних предложений!
Это касалось перераспределения функций и введения должности технического директора. Понятно, что формально! Наверняка Эшуорт останется до окончания сезона. Якобы передает дела и должность – и фактически остается без функций.
При передаче должности создается впечатление масштабности деятельности бывшего спортивного директора. А новый спортивный директор начнет работу сразу, и как говорится, с ходу и без вмешательства «нового» технического директора – фактически с нуля!
Нечего передавать! К сожалению! И я остаюсь при своем мнении – новый спортивный директор будет в «Спартаке» исполнять роль шеф-скаута. Заниматься спортивной вертикалью клуба не будет его приоритетом», – заявил Мележиков.