Мележиков оценил назначение нового спортивного директора «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о приходе Томаша Амарала в московский клуб.

Португалец занял пост спортивного директора.

Он сменил Пола Эшуорта.

До этого Амарал работал ведущим скаутом «Бенфики».

«Для меня все предсказуемо! Если «Спартак», точнее его руководители, не могут по определенным причинам уволить Пола Эшуорта, то вчера руководство красно-белых сделало то, что я предлагал еще во время своей работы в клубе, когда для меня стала очевидна слабая компетенция бывшего оценщика-консультанта деятельности клуба и бывшего спортивного директора, которая в большей степени зависима от внешних предложений!

Это касалось перераспределения функций и введения должности технического директора. Понятно, что формально! Наверняка Эшуорт останется до окончания сезона. Якобы передает дела и должность – и фактически остается без функций.

При передаче должности создается впечатление масштабности деятельности бывшего спортивного директора. А новый спортивный директор начнет работу сразу, и как говорится, с ходу и без вмешательства «нового» технического директора – фактически с нуля!

Нечего передавать! К сожалению! И я остаюсь при своем мнении – новый спортивный директор будет в «Спартаке» исполнять роль шеф-скаута. Заниматься спортивной вертикалью клуба не будет его приоритетом», – заявил Мележиков.