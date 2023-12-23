Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Мележиков оценил назначение нового спортивного директора «Спартака»

    Мележиков оценил назначение нового спортивного директора «Спартака»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о приходе Томаша Амарала в московский клуб.

    • Португалец занял пост спортивного директора.
    • Он сменил Пола Эшуорта.
    • До этого Амарал работал ведущим скаутом «Бенфики».

    «Для меня все предсказуемо! Если «Спартак», точнее его руководители, не могут по определенным причинам уволить Пола Эшуорта, то вчера руководство красно-белых сделало то, что я предлагал еще во время своей работы в клубе, когда для меня стала очевидна слабая компетенция бывшего оценщика-консультанта деятельности клуба и бывшего спортивного директора, которая в большей степени зависима от внешних предложений!

    Это касалось перераспределения функций и введения должности технического директора. Понятно, что формально! Наверняка Эшуорт останется до окончания сезона. Якобы передает дела и должность – и фактически остается без функций.

    При передаче должности создается впечатление масштабности деятельности бывшего спортивного директора. А новый спортивный директор начнет работу сразу, и как говорится, с ходу и без вмешательства «нового» технического директора – фактически с нуля!

    Нечего передавать! К сожалению! И я остаюсь при своем мнении – новый спортивный директор будет в «Спартаке» исполнять роль шеф-скаута. Заниматься спортивной вертикалью клуба не будет его приоритетом», – заявил Мележиков.

    Новости по теме
    «Зенит», «Спартак» и еще два клуба РПЛ интересуются 14-летним нападающим 1
    Тихонов отреагировал на назначение «Спартаком» нового спортивного директора 4
    Символическая сборная первой части сезона РПЛ по версии Орлова 10
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:36
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+