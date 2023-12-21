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    В «Сосьедаде» сообщили сроки восстановления Захаряна

    Пресс-служба «Реал Сосьедада» дала дополнительный комментарий по поводу травмы Арсена Захаряна.

    В клубе уточнили сроки восстановления российского полузащитника – он должен вернуться в строй до 2 января.

    «У Арсена небольшая боль в правой седалищной кости, поэтому он не готов играть сегодня. Он должен быть готов к следующему матчу», – сообщили в «Сосьедаде».

    • Захарян не сыграет с «Кадисом» в 18-м туре Примеры.
    • Он в Испании с середины августа.
    • Статистика хавбека в «Сосьедаде»: 17 матчей (776 минут) и 1 ассист.

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    Источник: «Чемпионат»

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