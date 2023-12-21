В «Сосьедаде» сообщили сроки восстановления Захаряна

Пресс-служба «Реал Сосьедада» дала дополнительный комментарий по поводу травмы Арсена Захаряна.

В клубе уточнили сроки восстановления российского полузащитника – он должен вернуться в строй до 2 января.

«У Арсена небольшая боль в правой седалищной кости, поэтому он не готов играть сегодня. Он должен быть готов к следующему матчу», – сообщили в «Сосьедаде».