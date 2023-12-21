Травма Захаряна: комментарий «Сосьедада»

В «Реал Сосьедаде» подтвердили информацию о проблемах со здоровьем у полузащитника Арсена Захаряна.
Mundo Deportivo дал точный инсайд по диагнозу российского футболиста.
«У Захаряна перегрузка подколенного сухожилия правой ноги. По этой причине футболист не попал в заявку на ближайший матч», – сообщили в пресс-службе клуба из Сан-Себастьяна.
- Захарян не сыграет с «Кадисом» в 18-м туре Примеры.
- Он в Испании с середины августа.
- Статистика хавбека в «Сосьедаде»: 17 матчей (776 минут) и 1 ассист.
Источник: Sport24