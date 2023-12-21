Лунин заинтересовал два топ-клуба АПЛ

Статус топ пока не заслужил Наькасл . А Челси его пару лет как потерял . История прошлого настоящего даёт статус топ. Челси второй год в середине таблицы мечется. А Наькасл спустя 20 лет вернулся на верх таблицы . Так что не вижу смысла говорить о топ клубах . В Челси пусть идёт там скупают всё что неправильно лежит . А у Наькасла и так один из лучших вратарей чемпа по % сухих и отраженных ударов . А в запасе сидит такой же тип который спасает и заменяет . Так что это фейк инфа
Вратарь «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в Англии.
Украинский футболист заинтересовал «Челси» и «Ньюкасл».
Оба клуба АПЛ рассчитывают забрать голкипера в январе по минимальной цене.
- В этом сезоне Лунин пропустил 6 голов в 9 матчах.
- Его контракт с «Реалом» истекает летом.
- Рыночная стоимость украинца – 5 миллионов евро.
- «Челси» нужна замена для травмированного Роберта Санчеса, «Ньюкаслу» – для Ника Поупа.