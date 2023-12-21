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    Лунин заинтересовал два топ-клуба АПЛ

    Вратарь «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в Англии.

    Украинский футболист заинтересовал «Челси» и «Ньюкасл».

    Оба клуба АПЛ рассчитывают забрать голкипера в январе по минимальной цене.

    • В этом сезоне Лунин пропустил 6 голов в 9 матчах.
    • Его контракт с «Реалом» истекает летом.
    • Рыночная стоимость украинца – 5 миллионов евро.
    • «Челси» нужна замена для травмированного Роберта Санчеса, «Ньюкаслу» – для Ника Поупа.

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    Источник: El Nacional

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    Сегодня, 11:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1463

      JIEGEHDA 40 минут назад

      Статус топ пока не заслужил Наькасл . А Челси его пару лет как потерял . История прошлого настоящего даёт статус топ. Челси второй год в середине таблицы мечется. А Наькасл спустя 20 лет вернулся на верх таблицы . Так что не вижу смысла говорить о топ клубах . В Челси пусть идёт там скупают всё что неправильно лежит . А у Наькасла и так один из лучших вратарей чемпа по % сухих и отраженных ударов . А в запасе сидит такой же тип который спасает и заменяет . Так что это фейк инфа

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      Рейтинг: +7039

      Питерский князь 49 минут назад

      За еду будет работать.
      :)))

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