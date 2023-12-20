Соболев выложил фото с женой в купальнике – они отдыхают на Мальдивах

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Футбол Турция 20:00
Антальяспор - Касымпаша
Первый Тайм Тотал Больше 1,5
Кф 2,30
Нападающий «Спартака» Александр Соболев продолжает выкладывать фото с отдыха на Мальдивах.
Игрок сделал кадр с женой, которая одета в желтый купальник.
- Соболев в этом сезоне забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
- Его контракт со «Спартаком» действует до 2026 года.
- Зимние сборы «Спартак» проведет в ОАЭ.