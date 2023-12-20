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    • Соболев выложил фото с женой в купальнике – они отдыхают на Мальдивах

    Соболев выложил фото с женой в купальнике – они отдыхают на Мальдивах

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев продолжает выкладывать фото с отдыха на Мальдивах.

    Игрок сделал кадр с женой, которая одета в желтый купальник.

    • Соболев в этом сезоне забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 18 матчах.
    • Его контракт со «Спартаком» действует до 2026 года.
    • Зимние сборы «Спартак» проведет в ОАЭ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      fgudneld 9 минут назад

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      Рейтинг: +4885

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Ну и кому это нужно?

      0
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      Рейтинг: +388

      ЗаЖиМ 2 часа назад

      Дельфин русалку вывозил по тренировочным местаааам. Ла Ла Ла Ла Ла ла

      2
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      Рейтинг: +158

      Slavan52 2 часа назад

      Лучше бы написал с девахами, тогда бы ошибки не было

      0
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