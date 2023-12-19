Экс-футболист «ПСЖ» пообещал выступить голым на телевидении, если парижане вылетят из ЛЧ от «Сосьедада»

Бывший нападающий «ПСЖ» Омар да Фонсека уверен в выходе парижан в 1/4 финала этого сезона Лиги чемпионов.

Соперником французов по 1/8 будет «Реал Сосьедад».

14 февраля «ПСЖ» сыграет с ними дома, 5 марта – на выезде.

«Великолепный жребий. Если мы не пройдем дальше, это будет профессиональным провалом.

Я готов рискнуть и предложить пари. Если мы вылетим от «Сосьедада», то я выступлю на телевидении полностью обнаженным», – сказал 64-летний да Фонсека.