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    • Экс-футболист «ПСЖ» пообещал выступить голым на телевидении, если парижане вылетят из ЛЧ от «Сосьедада»

    Экс-футболист «ПСЖ» пообещал выступить голым на телевидении, если парижане вылетят из ЛЧ от «Сосьедада»

    Бывший нападающий «ПСЖ» Омар да Фонсека уверен в выходе парижан в 1/4 финала этого сезона Лиги чемпионов.

    • Соперником французов по 1/8 будет «Реал Сосьедад».
    • 14 февраля «ПСЖ» сыграет с ними дома, 5 марта – на выезде.

    «Великолепный жребий. Если мы не пройдем дальше, это будет профессиональным провалом.

    Я готов рискнуть и предложить пари. Если мы вылетим от «Сосьедада», то я выступлю на телевидении полностью обнаженным», – сказал 64-летний да Фонсека.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 13:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20

      Бутылка логики 1 час назад

      Сосьедад никогда не был так мотивирован, уверен, они постара.... А, нет, они же не геи, тогда пофиг. :)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +868

      Октавиус 3 часа назад

      зачем дед угрожает?

      2
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