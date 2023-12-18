Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Агент Захаряна прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала ЛЧ

    Агент Захаряна прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала ЛЧ

    Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, высказался о жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов.

    • Баскам в 1/8 финала достался «ПСЖ».
    • Первые матчи пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля, ответные – 5, 6, 12 и 13 марта.

    «Арсен переезжал в Европу ради таких матчей, как с «ПСЖ». В Лиге чемпионов ты играешь с сильными соперниками.

    У тебя есть возможность послушать гимн турнира и выходить на поле с сильнейшими в мире. Мы будем болеть за Арсена, переживать и, надеюсь, радоваться», – заявил агент.

    Новости по теме
    Статистика Захаряна против «Бетиса»: россиянин вышел на матч в стартовом составе 2
    Божович: «Захарян в «Сосьедаде» больше мучается, чем играет» 6
    7 российских футболистов сыграли на групповом этапе еврокубков в этом сезоне 4
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:33
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+