Агент Захаряна прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала ЛЧ

Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, высказался о жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов.

Баскам в 1/8 финала достался «ПСЖ».

Первые матчи пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля, ответные – 5, 6, 12 и 13 марта.

«Арсен переезжал в Европу ради таких матчей, как с «ПСЖ». В Лиге чемпионов ты играешь с сильными соперниками.

У тебя есть возможность послушать гимн турнира и выходить на поле с сильнейшими в мире. Мы будем болеть за Арсена, переживать и, надеюсь, радоваться», – заявил агент.