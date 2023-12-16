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    • Мостовой назвал клуб РПЛ, в котором ему интересно пройти стажировку

    Мостовой назвал клуб РПЛ, в котором ему интересно пройти стажировку

    Александр Мостовой считает, что ему есть чему поучиться у главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

    «Стажировка в «Краснодаре»? Это было бы очень интересно. Я хотел бы это сделать. Но пока не знаю, как все получится.

    Наверное, мне стоит поговорить с руководством «Краснодара». У Ивича есть на что посмотреть, мне это интересно», – сказал Мостовой.

    • 55-летний экс-футболист начал свое обучение на тренера в академии РФС 21 августа.
    • Он учится по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА».
    • Мостовой пока тренировал только в Медиалиге.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6865

      Питерский князь 5 минут назад

      Ему просто нравится название Краснодыр. Думает ему подойдет.

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