Мостовой назвал клуб РПЛ, в котором ему интересно пройти стажировку

Александр Мостовой считает, что ему есть чему поучиться у главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

«Стажировка в «Краснодаре»? Это было бы очень интересно. Я хотел бы это сделать. Но пока не знаю, как все получится.

Наверное, мне стоит поговорить с руководством «Краснодара». У Ивича есть на что посмотреть, мне это интересно», – сказал Мостовой.