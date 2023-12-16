Мостовой назвал клуб РПЛ, в котором ему интересно пройти стажировку

Александр Мостовой считает, что ему есть чему поучиться у главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.
«Стажировка в «Краснодаре»? Это было бы очень интересно. Я хотел бы это сделать. Но пока не знаю, как все получится.
Наверное, мне стоит поговорить с руководством «Краснодара». У Ивича есть на что посмотреть, мне это интересно», – сказал Мостовой.
- 55-летний экс-футболист начал свое обучение на тренера в академии РФС 21 августа.
- Он учится по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА».
- Мостовой пока тренировал только в Медиалиге.
Источник: «РБ Спорт»