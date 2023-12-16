«Барселона» готова продать Левандовского ради трансфера опорника из АПЛ

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Роберт Левандовски может покинуть «Барселону» по окончании этого сезона.
Каталонский клуб готов продать форварда, чтобы выручить средства на другие трансферы, а также сократить зарплатный фонд.
В случае ухода поляка «Барса» постарается подписать опорного полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимарайнса.
- Рыночная стоимость бразильского опорника – 85 млн евро.
- В этом сезоне он провел за «Ньюкасл» 23 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.