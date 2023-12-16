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    • «Барселона» готова продать Левандовского ради трансфера опорника из АПЛ

    «Барселона» готова продать Левандовского ради трансфера опорника из АПЛ

    Роберт Левандовски может покинуть «Барселону» по окончании этого сезона.

    Каталонский клуб готов продать форварда, чтобы выручить средства на другие трансферы, а также сократить зарплатный фонд.

    В случае ухода поляка «Барса» постарается подписать опорного полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимарайнса.

    • Рыночная стоимость бразильского опорника – 85 млн евро.
    • В этом сезоне он провел за «Ньюкасл» 23 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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    Источник: Football Transfers

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    Сегодня, 11:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      [email protected] 50 минут назад

      Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «СЕРЕБРЯНЫЙ ПРОГНОЗ». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!

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