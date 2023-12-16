«Барселона» готова продать Левандовского ради трансфера опорника из АПЛ

Роберт Левандовски может покинуть «Барселону» по окончании этого сезона.

Каталонский клуб готов продать форварда, чтобы выручить средства на другие трансферы, а также сократить зарплатный фонд.

В случае ухода поляка «Барса» постарается подписать опорного полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимарайнса.