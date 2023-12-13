Нигматуллин выделил лучшего вратаря РПЛ

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил игру голкиперов РПЛ в этом сезоне.
«Еще недавно россиян в воротах было не так много. Но сейчас в силу разных причин во всех командах играют россияне. Здорово. Играют неплохо.
Кого выделю? Прежде всего, наверное, Матвея Сафонова и Илью Лантратова – вратарей сборной России. Они наиболее стабильно и ярко провели первую часть чемпионата. Сафонова поставлю на первое место», – сказал Нигматуллин.
- 24-летний Сафонов – самый дорогой российский вратарь (18 миллионов евро).
- У Матвея в сезоне РПЛ 18 матчей, 12 пропущенных голов.
- «Краснодар» лидирует в чемпионате.
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?
Источник: «РБ Спорт»