Нигматуллин выделил лучшего вратаря РПЛ

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил игру голкиперов РПЛ в этом сезоне.

«Еще недавно россиян в воротах было не так много. Но сейчас в силу разных причин во всех командах играют россияне. Здорово. Играют неплохо.

Кого выделю? Прежде всего, наверное, Матвея Сафонова и Илью Лантратова – вратарей сборной России. Они наиболее стабильно и ярко провели первую часть чемпионата. Сафонова поставлю на первое место», – сказал Нигматуллин.

24-летний Сафонов – самый дорогой российский вратарь (18 миллионов евро).

У Матвея в сезоне РПЛ 18 матчей, 12 пропущенных голов.

«Краснодар» лидирует в чемпионате.

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