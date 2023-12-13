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    Нигматуллин выделил лучшего вратаря РПЛ

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил игру голкиперов РПЛ в этом сезоне.

    «Еще недавно россиян в воротах было не так много. Но сейчас в силу разных причин во всех командах играют россияне. Здорово. Играют неплохо.

    Кого выделю? Прежде всего, наверное, Матвея Сафонова и Илью Лантратова – вратарей сборной России. Они наиболее стабильно и ярко провели первую часть чемпионата. Сафонова поставлю на первое место», – сказал Нигматуллин.

    • 24-летний Сафонов – самый дорогой российский вратарь (18 миллионов евро).
    • У Матвея в сезоне РПЛ 18 матчей, 12 пропущенных голов.
    • «Краснодар» лидирует в чемпионате.

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    Источник: «РБ Спорт»

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