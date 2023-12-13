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    • «МЮ» установил антирекорд английских команд по пропущенным голам в ЛЧ

    «МЮ» установил антирекорд английских команд по пропущенным голам в ЛЧ

    «Манчестер Юнайтед» пропустил 15 голов на групповом этапе Лиги чемпионов-2023/24 и стал первым английским клубом в истории, достигшим этой отметки.

    Команда заняла последнее место в группе А и завершила выступление в еврокубках в текущем сезоне.

    • На групповом этапе «МЮ» потерпел четыре поражения, однажды победил и один раз сыграл вничью, набрав 4 очка. Команда забила 12 голов в шести встречах.
    • Во вторник «МЮ» проиграл на своем поле мюнхенской «Баварии» в матче шестого тура группового этапа – 0:1.
    • В чемпионате Англии «МЮ» идет 6-м с 27 очками после 16 матчей.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

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      Рейтинг: +67

      MANCHESTER_RED_MAN 1 час назад

      Да лохи

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      Рейтинг: +929

      talgatnurzhanov2006 1 час назад

      Всё будет, потерпите. На костях танцевать тоже не дело.

      0
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      Рейтинг: +7010

      fakeid 2 часа назад

      почти оспартачились, 3х голов не хватило. гы-гы!

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