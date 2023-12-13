«МЮ» установил антирекорд английских команд по пропущенным голам в ЛЧ

«Манчестер Юнайтед» пропустил 15 голов на групповом этапе Лиги чемпионов-2023/24 и стал первым английским клубом в истории, достигшим этой отметки.
Команда заняла последнее место в группе А и завершила выступление в еврокубках в текущем сезоне.
- На групповом этапе «МЮ» потерпел четыре поражения, однажды победил и один раз сыграл вничью, набрав 4 очка. Команда забила 12 голов в шести встречах.
- Во вторник «МЮ» проиграл на своем поле мюнхенской «Баварии» в матче шестого тура группового этапа – 0:1.
- В чемпионате Англии «МЮ» идет 6-м с 27 очками после 16 матчей.
Источник: «Бомбардир»