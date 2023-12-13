Стало известно, поднимал ли «Сосьедад» вопрос о смене гражданства Захаряна

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, ответил, добивался ли «Реал Сосьедад» отказа игрока от гражданства РФ.

«Это абсолютно не соответствует действительности. Не знаю, кто это придумал. Никаких условий не было, это неправда.

У Арсена российское гражданство, он заигран за сборную России. Возможно, на следующий сбор команды он получит вызов», – рассказал Голубин.