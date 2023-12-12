«Захаряномания какая‑то, да угомонитесь вы уже»: Генич – о первом ассисте Арсена в Испании

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич раскритиковал восхваление Арсена Захаряна после его первой голевой передачи в составе «Реал Сосьедада».

«Захарян бил по воротам, партнер подставил ногу, записали голевую. Сейчас невозможно взять телефон, везде эти новости: «Арсен с правой ноги вышел на поле», «Арсен отдал столько‑то передач», «совершил столько‑то касаний».

Да угомонитесь вы уже. Дайте ему спокойно адаптироваться. Захаряномания какая‑то.

Я очень рад, что Арсен отметился результативным действием, хоть и немного смущает, что это произошло только в 15‑м матче. С другой стороны, он регулярно играет и адаптируется к скоростям в испанской лиге, притирается к партнерам.

Сейчас его результативные действия вообще не очень важны, гораздо важнее игровое время. Не нужно перепрыгивать, пусть все развивается постепенно. А прыгать всем после голевого паса – это перебор«, – сказал Генич.