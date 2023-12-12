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    • «Захаряномания какая‑то, да угомонитесь вы уже»: Генич – о первом ассисте Арсена в Испании

    «Захаряномания какая‑то, да угомонитесь вы уже»: Генич – о первом ассисте Арсена в Испании

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич раскритиковал восхваление Арсена Захаряна после его первой голевой передачи в составе «Реал Сосьедада».

    «Захарян бил по воротам, партнер подставил ногу, записали голевую. Сейчас невозможно взять телефон, везде эти новости: «Арсен с правой ноги вышел на поле», «Арсен отдал столько‑то передач», «совершил столько‑то касаний».

    Да угомонитесь вы уже. Дайте ему спокойно адаптироваться. Захаряномания какая‑то.

    Я очень рад, что Арсен отметился результативным действием, хоть и немного смущает, что это произошло только в 15‑м матче. С другой стороны, он регулярно играет и адаптируется к скоростям в испанской лиге, притирается к партнерам.

    Сейчас его результативные действия вообще не очень важны, гораздо важнее игровое время. Не нужно перепрыгивать, пусть все развивается постепенно. А прыгать всем после голевого паса – это перебор«, – сказал Генич.

    • Захарян в Испании с середины августа.
    • Его купили у «Динамо» за 13 млн евро.
    • Статистика хавбека в «Сосьедаде»: 15 матчей (640 минут) и 1 ассист.

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    Источник: «Матч ТВ»

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