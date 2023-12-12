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    • Советник Захаряна: «Арсен принял правила испанского футбола: все надо делать быстро, в высокой интенсивности»

    Советник Захаряна: «Арсен принял правила испанского футбола: все надо делать быстро, в высокой интенсивности»

    Геннадий Голубин, советник полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал о процессе изучения российским полузащитником испанского языка.

    «Пока Захарян не выучит испанский язык, адаптация не будет полноценной. Арсен активно его изучает. Клуб предоставил ему учителя, с которым Захарян занимается. Есть успехи, на бытовом уровне что-то уже понимает, футбольные термины знает. Думаю, что сейчас адаптация на уровне 60–70%. Арсен принял правила игры испанского футбола. В РПЛ у него было много времени на принятие решений, а здесь такого нет – все надо делать быстро, в высокой интенсивности», – сказал Голубин.

    • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года.
    • В нынешнем сезоне Захарян сыграл 15 матчей за испанский клуб и отдал одну голевую передачу.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20910

      ilichkadr 1 час назад

      В футболе всё надо делать быстро и технично, а не ходить пешком по полю и останавливать мяч прямой ногой.

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