Советник Захаряна: «Арсен принял правила испанского футбола: все надо делать быстро, в высокой интенсивности»

Геннадий Голубин, советник полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал о процессе изучения российским полузащитником испанского языка.

«Пока Захарян не выучит испанский язык, адаптация не будет полноценной. Арсен активно его изучает. Клуб предоставил ему учителя, с которым Захарян занимается. Есть успехи, на бытовом уровне что-то уже понимает, футбольные термины знает. Думаю, что сейчас адаптация на уровне 60–70%. Арсен принял правила игры испанского футбола. В РПЛ у него было много времени на принятие решений, а здесь такого нет – все надо делать быстро, в высокой интенсивности», – сказал Голубин.