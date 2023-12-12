Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Советник Захаряна: «Арсен принял правила испанского футбола: все надо делать быстро, в высокой интенсивности»

Советник Захаряна: «Арсен принял правила испанского футбола: все надо делать быстро, в высокой интенсивности»

12 декабря 2023, 13:09
1

Геннадий Голубин, советник полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал о процессе изучения российским полузащитником испанского языка.

«Пока Захарян не выучит испанский язык, адаптация не будет полноценной. Арсен активно его изучает. Клуб предоставил ему учителя, с которым Захарян занимается. Есть успехи, на бытовом уровне что-то уже понимает, футбольные термины знает. Думаю, что сейчас адаптация на уровне 60–70%. Арсен принял правила игры испанского футбола. В РПЛ у него было много времени на принятие решений, а здесь такого нет – все надо делать быстро, в высокой интенсивности», – сказал Голубин.

  • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года.
  • В нынешнем сезоне Захарян сыграл 15 матчей за испанский клуб и отдал одну голевую передачу.

Еще по теме:
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо» 3
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру 1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна 1
Источник: «Чемпионат»
Испания. Примера Реал Сосьедад Захарян Арсен
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilichkadr
1702376155
В футболе всё надо делать быстро и технично, а не ходить пешком по полю и останавливать мяч прямой ногой.
Ответить
Главные новости
125-миллионный новичок «Ливерпуля» получил травму во второй игре за клуб
09:31
1
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
09:25
Радимов – об игроке сборной России: «Ему нужно помочь»
07:10
1
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
1
Названы пять клубов, проявлявших интерес к Батракову этим летом
05:32
2
Во Франции оценили игру Сафонова в матче Лиги чемпионов со «Слованом»
05:05
2
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
7
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
2
Батраков получил одну из самых низких оценок среди игроков «Галатасарая» за матч со «Спортингом» в ЛЧ
03:17
7
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
2
Все новости
Все новости
Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» от «Ливерпуля»
06:50
Родри публично извинился перед «Валенсией» за свои слова о клубе
06:26
Мбаппе оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
Вчера, 22:49
Стал известен новый капитан сборной Аргентины после ухода Месси
Вчера, 19:41
Фото«Черт возьми»: Беллингем оценил свой кошмарный промах в матче с «Интером»
Вчера, 16:35
1
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций
Вчера, 15:10
1
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
Вчера, 11:47
Моуринью признал проблему с физической формой Винисиуса
Вчера, 08:43
1
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
Вчера, 02:23
Куртуа – восьмой вратарь со 100+ матчами в ЛЧ
8 сентября
Реакция Ямаля на мнение Дембеле о фаворитах на «Золотой мяч»
8 сентября
2
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
8 сентября
7
Ротен обратился к Мбаппе: «Заткнись и продолжай работать»
8 сентября
1
Номинанты на приз лучшему молодому игроку года по версии France Football
8 сентября
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
8 сентября
6
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
8 сентября
7
Мбаппе заявил, что должен получить «Золотой мяч»
8 сентября
1
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
7 сентября
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
7 сентября
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
6 сентября
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Валенсию» (5:0), у Ямаля дубль
6 сентября
В Испании шокированы зарплатой Луиса Энрике в «ПСЖ»
6 сентября
2
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
5 сентября
1
Флик отреагировал на поражение «Реала» от «Бетиса»
5 сентября
ВидеоВинисиус проигнорировал Моуринью после поражения «Реала» от «Бетиса»
5 сентября
2
Губерниев встал на защиту Захаряна: «Он заслуживает уважения»
5 сентября
«Челси» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Атлетико»
5 сентября
Моуринью прокомментировал первое поражение после возвращения в «Реал»
5 сентября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+