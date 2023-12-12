Советник Захаряна усомнился в необходимости возвращения игрока в Россию

Геннадий Голубин, советник полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, считает, что хавбеку не стоит возвращаться в РПЛ даже если у него не получится добиться результата в испанском клубе.

«Вернуться в Россию, если в «Реале Сосьедад» не получится? А зачем? Человек перешел в одну из сильнейших лиг, выходит на одно поле со всеми звездами, которые есть в футболе. О чем еще можно мечтать в 20 лет?

Боязнь, что его заберет «Зенит»? Я бы сказал, что сейчас более прямой путь из Испании – это Саудовская Аравия, а не «Зенит», – сказал Голубин.