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    • Советник Захаряна усомнился в необходимости возвращения игрока в Россию

    Советник Захаряна усомнился в необходимости возвращения игрока в Россию

    Геннадий Голубин, советник полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, считает, что хавбеку не стоит возвращаться в РПЛ даже если у него не получится добиться результата в испанском клубе.

    «Вернуться в Россию, если в «Реале Сосьедад» не получится? А зачем? Человек перешел в одну из сильнейших лиг, выходит на одно поле со всеми звездами, которые есть в футболе. О чем еще можно мечтать в 20 лет?

    Боязнь, что его заберет «Зенит»? Я бы сказал, что сейчас более прямой путь из Испании – это Саудовская Аравия, а не «Зенит», – сказал Голубин.

    • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года.
    • В нынешнем сезоне Захарян сыграл 15 матчей за испанский клуб и отдал одну голевую передачу.

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    Источник: «Чемпионат»

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