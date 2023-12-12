Советник Захаряна рассказал о трудностях игрока с адаптацией в «Сосьедаде»

Геннадий Голубин, советник полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал о том, с какими трудностями пришлось столкнуться хавбеку после перехода в команду из Сан-Себастьяна.

«Захарян попал совершенно в другую среду – ментально, футбольно, языковую. В команде только четыре человека говорят на английском, остальные все на испанском. А Арсен ещe и ковидом переболел. Всe это наложилось на бытовые вопросы. В Испании же не так, как у нас, – там на базе не поживeшь. Но сейчас Захарян уже чувствует себя уверенно.

Понятно, что конкуренция серьeзная и с Мендесом, и со всеми остальными. Выиграть еe тяжело – четыре человека из «Реал Сосьедад» играют в сборной Испании. В Ла Лиге это лучшая команда по игре без мяча. Арсен говорит, что он никогда столько в жизни в зале не занимался», – рассказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.