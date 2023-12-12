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    • Советник Захаряна рассказал о трудностях игрока с адаптацией в «Сосьедаде»

    Советник Захаряна рассказал о трудностях игрока с адаптацией в «Сосьедаде»

    Геннадий Голубин, советник полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал о том, с какими трудностями пришлось столкнуться хавбеку после перехода в команду из Сан-Себастьяна.

    «Захарян попал совершенно в другую среду – ментально, футбольно, языковую. В команде только четыре человека говорят на английском, остальные все на испанском. А Арсен ещe и ковидом переболел. Всe это наложилось на бытовые вопросы. В Испании же не так, как у нас, – там на базе не поживeшь. Но сейчас Захарян уже чувствует себя уверенно.

    Понятно, что конкуренция серьeзная и с Мендесом, и со всеми остальными. Выиграть еe тяжело – четыре человека из «Реал Сосьедад» играют в сборной Испании. В Ла Лиге это лучшая команда по игре без мяча. Арсен говорит, что он никогда столько в жизни в зале не занимался», – рассказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

    • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года.
    • В нынешнем сезоне Захарян сыграл 15 матчей за испанский клуб и отдал одну голевую передачу.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1242

      ZAITZEFF2011 18 минут назад

      Из- за ковида совсем перестал понимать что делать на футбольном поле.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      rac531 36 минут назад

      Захарян попал совершенно в другую среду - техничную, умную, дисциплинированную

      0
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