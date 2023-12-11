Жена Глушакова, выступающая за ЦСКА: «Спартак» был бы мне к лицу?»

Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко выложила новые фотографии в соцсетях.

Она запечатлена в красном платье.

«Спартак» был бы мне к лицу, не правда ли?» – спросила Коваленко у подписчиков.

Коваленко выступает за ЦСКА с 2017 года.

Ксения замужем за экс-капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым.

Спартаковцы объявили о создании женской команды в октябре. В ней пока 2 футболистки.

Фото: соцсети Ксении Коваленко