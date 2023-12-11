Жена Глушакова, выступающая за ЦСКА: «Спартак» был бы мне к лицу?»

"Спартаковцы объявили о создании женской команды в октябре. В ней пока 2 футболистки." Бугога, давай Ксюха, третьей будешь, а то вся спартаковская команда бутылку водки не осилит)))
Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко выложила новые фотографии в соцсетях.
Она запечатлена в красном платье.
«Спартак» был бы мне к лицу, не правда ли?» – спросила Коваленко у подписчиков.
- Коваленко выступает за ЦСКА с 2017 года.
- Ксения замужем за экс-капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым.
- Спартаковцы объявили о создании женской команды в октябре. В ней пока 2 футболистки.
Фото: соцсети Ксении Коваленко