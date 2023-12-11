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    • Жена Глушакова, выступающая за ЦСКА: «Спартак» был бы мне к лицу?»

    Жена Глушакова, выступающая за ЦСКА: «Спартак» был бы мне к лицу?»

    Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко выложила новые фотографии в соцсетях.

    Она запечатлена в красном платье.

    «Спартак» был бы мне к лицу, не правда ли?» – спросила Коваленко у подписчиков.

    • Коваленко выступает за ЦСКА с 2017 года.
    • Ксения замужем за экс-капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым.
    • Спартаковцы объявили о создании женской команды в октябре. В ней пока 2 футболистки.

    Фото: соцсети Ксении Коваленко

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 22:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2252

      Таврида 6 минут назад

      "Спартаковцы объявили о создании женской команды в октябре. В ней пока 2 футболистки." Бугога, давай Ксюха, третьей будешь, а то вся спартаковская команда бутылку водки не осилит)))

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      Рейтинг: +37188

      VVM1964 > Таврида 1 минуту назад

      Судя по комментариям, ты - "силач" ! )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +37188

      VVM1964 11 минут назад

      Нееее - оставайся с конями, не льсти себе !!! )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +397

      WILDLING_HRUNDEL 41 минуту назад

      Это точно) тебе нужно только в Спартак))

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