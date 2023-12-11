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    • Сметанин: «Как только «Динамо» заиграло в чемпионский футбол, сразу подключились люди в черном»

    Сметанин: «Как только «Динамо» заиграло в чемпионский футбол, сразу подключились люди в черном»

    Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин раскритиковал судейство в последних матчах московской команды.

    «Лучший игрок матча в Воронеже в составе «Факела» – судья. Как только «Динамо» заиграло в чемпионский футбол, сразу подключились люди в черном.

    Ужасное судейство в Сочи, левое удаление Карраскаля с «Зенитом», теперь этот пенальти из воздуха.

    «Динамо» должно обратиться в РФС с вопросами, пусть разберутся. Иначе этот беспредел никогда не закончится», – сказал Сметанин.

    • В воскресенье «Динамо» потеряло очки в гостевом матче с «Факелом» (1:1).
    • Москвичи упустили победу, пропустив с пенальти на 79-й минуте.
    • Команда ушла на зимнюю паузу на 3-м месте с 6-очковым отставанием от лидера.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1218

      O-kolesov 29 минут назад

      Дык, Спартачи встречались с судейками-то.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Скай 1 час назад

      На то он и дюков, что бы судейки помогали бЗдените.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5103

      шахта Заполярная 1 час назад

      Что Сметанин и до Динамо доходит. Немытые быстро хвосты отрубают.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37177

      VVM1964 > шахта Заполярная 13 минут назад

      Понятное дело - нельзя дело на самотек пускать и чемпионские поползновения допускать и пресекать надо сейчас, не доводя до последних туров ! Чемпион в России должен быть один !!! )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20920

      NewLife 1 час назад

      Опять Дюков написал в штаны и позволил подшефным судейкам тормозить Динамо, которое смотрится лучше всех в этом чемпе.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1442

      Цугундeр 1 час назад

      Ещё одна голодная "легенда".

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2065

      Artemka444 1 час назад

      Чепуха полная!!!

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