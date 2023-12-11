Сметанин: «Как только «Динамо» заиграло в чемпионский футбол, сразу подключились люди в черном»

Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин раскритиковал судейство в последних матчах московской команды.

«Лучший игрок матча в Воронеже в составе «Факела» – судья. Как только «Динамо» заиграло в чемпионский футбол, сразу подключились люди в черном.

Ужасное судейство в Сочи, левое удаление Карраскаля с «Зенитом», теперь этот пенальти из воздуха.

«Динамо» должно обратиться в РФС с вопросами, пусть разберутся. Иначе этот беспредел никогда не закончится», – сказал Сметанин.