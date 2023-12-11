Сметанин: «Как только «Динамо» заиграло в чемпионский футбол, сразу подключились люди в черном»

Дык, Спартачи встречались с судейками-то.
Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин раскритиковал судейство в последних матчах московской команды.
«Лучший игрок матча в Воронеже в составе «Факела» – судья. Как только «Динамо» заиграло в чемпионский футбол, сразу подключились люди в черном.
Ужасное судейство в Сочи, левое удаление Карраскаля с «Зенитом», теперь этот пенальти из воздуха.
«Динамо» должно обратиться в РФС с вопросами, пусть разберутся. Иначе этот беспредел никогда не закончится», – сказал Сметанин.
- В воскресенье «Динамо» потеряло очки в гостевом матче с «Факелом» (1:1).
- Москвичи упустили победу, пропустив с пенальти на 79-й минуте.
- Команда ушла на зимнюю паузу на 3-м месте с 6-очковым отставанием от лидера.