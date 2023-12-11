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  • Сметанин: «Как только «Динамо» заиграло в чемпионский футбол, сразу подключились люди в черном»

Сметанин: «Как только «Динамо» заиграло в чемпионский футбол, сразу подключились люди в черном»

11 декабря 2023, 14:40
16

Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин раскритиковал судейство в последних матчах московской команды.

«Лучший игрок матча в Воронеже в составе «Факела» – судья. Как только «Динамо» заиграло в чемпионский футбол, сразу подключились люди в черном.

Ужасное судейство в Сочи, левое удаление Карраскаля с «Зенитом», теперь этот пенальти из воздуха.

«Динамо» должно обратиться в РФС с вопросами, пусть разберутся. Иначе этот беспредел никогда не закончится», – сказал Сметанин.

  • В воскресенье «Динамо» потеряло очки в гостевом матче с «Факелом» (1:1).
  • Москвичи упустили победу, пропустив с пенальти на 79-й минуте.
  • Команда ушла на зимнюю паузу на 3-м месте с 6-очковым отставанием от лидера.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Сметанин Андрей
Комментарии (16)
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Artemka444
1702296622
Чепуха полная!!!
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Цугундeр
1702297955
Ещё одна голодная "легенда".
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NewLife
1702298410
Опять Дюков написал в штаны и позволил подшефным судейкам тормозить Динамо, которое смотрится лучше всех в этом чемпе.
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шахта Заполярная
1702298469
Что Сметанин и до Динамо доходит. Немытые быстро хвосты отрубают.
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O-kolesov
1702301387
Дык, Спартачи встречались с судейками-то.
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portero
1702303465
Мода нынче такая... чуть потеряли очки, это значит судья не свистит в нашу пользу!!!! Не динамикам жаловаться на судеек, если взять все игры то баланс судейских косяков будет в их пользу, причём значительно...
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Iupiters88
1702303483
Ну да,пенальти точно небыло.Любой болельщик опредилит это после же первого видеповтора.Как буто специально на вар ставя тех кто мяч и футбол видели только по телевизору.
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Makson1
1702304136
В чемпионский футбол? А что Динамо было чемпионом?))
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Дубина
1702304179
газпрому так нужно чи не понятно! тянут свою помойку наверха)))
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gennadiy
1702306710
И это правда. Судейская грязь опять на экранах тв. Причина понятна как всегда.Пусть уж Краснодар будет чемпионом, а ни как всегда...
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