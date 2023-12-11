Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Новым гендиректором «Балтики» стал бывший сотрудник «Спартака» и «Пари НН»

Новым гендиректором «Балтики» стал бывший сотрудник «Спартака» и «Пари НН»

11 декабря 2023, 10:38

«Балтика» объявила о назначении нового генерального директора клуба. Им стал Равиль Измайлов.

«Его кандидатура на пост топ-менеджера одобрена руководством Калининградской области и Госкорпорации Ростех, которая выступает генеральным спонсором клуба с 2023 года.

Равиль Камильевич родился в Москве в 1982 году. Имеет большой опыт работы в футболе. Его путь начался в 2014 году в московском «Спартаке», во время Чемпионата мира 2018 года отвечал за подготовку и работу тренировочных площадок в Москве и Московской области.

В 2020 году был назначен на должность генерального директора футбольного клуба «Нижний Новгород», где проработал до июля 2023-го.

Под его руководством клуб вышел в РПЛ, в дебютном сезоне занял 11-е место, продемонстрировав лучший результат в истории нижегородского футбола в ХХI веке.

По результатам своей работы генеральный директор клуба был удостоен наград лучшего менеджера ФНЛ в сезоне 2020/2021 и лучшего менеджера в Премии Sport Business Awards 2022.

Равиль Измайлов имеет два высших образования. Стажировался в клубах английской премьер-лиги и бундеслиги Германии. В настоящее время обучается в Академии РФС на тренерскую категорию «С», – говорится в сообщении клуба.

  • «Балтика» находится в зоне вылета РПЛ с 13 очками после 18 туров.
  • До нынешнего сезона калининградцы выступали в элитном дивизионе российского футбола в 1996–1998 годах.
  • 11 декабря «Балтика» объявил об уходе с поста генерального директора Кирилла Волженкина.

Еще по теме:
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив» 1
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия» 13
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым 2
Источник: Телеграм-канал ФК «Балтика»
Россия. Премьер-лига Балтика
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
125-миллионный новичок «Ливерпуля» получил травму во второй игре за клуб
09:31
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
09:25
Радимов – об игроке сборной России: «Ему нужно помочь»
07:10
1
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
1
Названы пять клубов, проявлявших интерес к Батракову этим летом
05:32
2
Во Франции оценили игру Сафонова в матче Лиги чемпионов со «Слованом»
05:05
2
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
5
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
1
Батраков получил одну из самых низких оценок среди игроков «Галатасарая» за матч со «Спортингом» в ЛЧ
03:17
7
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
2
Все новости
Все новости
Сафонов – о Головине: «Не верю, что из-за каких-то копеек поедет в «Спартак»
09:08
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
09:04
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
5
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
1
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
1
Игрок «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
01:14
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
10
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:12
2
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
Вчера, 21:48
5
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
Вчера, 21:26
1
ЦСКА получил предложение по Гонду
Вчера, 20:43
8
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
Вчера, 20:32
4
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
Вчера, 19:55
2
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
Вчера, 19:31
2
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
Вчера, 19:06
4
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
Вчера, 18:50
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
Вчера, 18:22
7
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
Вчера, 17:55
3
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
Вчера, 17:40
2
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
Вчера, 17:32
10
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 16:52
7
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
Вчера, 16:41
8
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
Вчера, 16:23
4
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
Вчера, 15:51
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
Вчера, 15:38
4
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
Вчера, 15:32
4
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
Вчера, 15:14
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+