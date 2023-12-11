Новым гендиректором «Балтики» стал бывший сотрудник «Спартака» и «Пари НН»

«Балтика» объявила о назначении нового генерального директора клуба. Им стал Равиль Измайлов.
«Его кандидатура на пост топ-менеджера одобрена руководством Калининградской области и Госкорпорации Ростех, которая выступает генеральным спонсором клуба с 2023 года.
Равиль Камильевич родился в Москве в 1982 году. Имеет большой опыт работы в футболе. Его путь начался в 2014 году в московском «Спартаке», во время Чемпионата мира 2018 года отвечал за подготовку и работу тренировочных площадок в Москве и Московской области.
В 2020 году был назначен на должность генерального директора футбольного клуба «Нижний Новгород», где проработал до июля 2023-го.
Под его руководством клуб вышел в РПЛ, в дебютном сезоне занял 11-е место, продемонстрировав лучший результат в истории нижегородского футбола в ХХI веке.
По результатам своей работы генеральный директор клуба был удостоен наград лучшего менеджера ФНЛ в сезоне 2020/2021 и лучшего менеджера в Премии Sport Business Awards 2022.
Равиль Измайлов имеет два высших образования. Стажировался в клубах английской премьер-лиги и бундеслиги Германии. В настоящее время обучается в Академии РФС на тренерскую категорию «С», – говорится в сообщении клуба.
- «Балтика» находится в зоне вылета РПЛ с 13 очками после 18 туров.
- До нынешнего сезона калининградцы выступали в элитном дивизионе российского футбола в 1996–1998 годах.
- 11 декабря «Балтика» объявил об уходе с поста генерального директора Кирилла Волженкина.