Гендиректор «Спартака» поставил оценку команде за первую часть сезона

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев подвел итоги первой части сезона-2023/24 в РПЛ для красно-белых.

– «Спартак» на пятом месте по итогам осенней части сезона. Ваша оценка?

– Конечно, мы не удовлетворены.

– Как оцените по пятибалльной системе?

– Тройка с минусом.