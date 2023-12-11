Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Гендиректор «Спартака» поставил оценку команде за первую часть сезона

    Гендиректор «Спартака» поставил оценку команде за первую часть сезона

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев подвел итоги первой части сезона-2023/24 в РПЛ для красно-белых.

    «Спартак» на пятом месте по итогам осенней части сезона. Ваша оценка?

    – Конечно, мы не удовлетворены.

    – Как оцените по пятибалльной системе?

    – Тройка с минусом.

    • После 18 туров РПЛ сезона-2023/2024 красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице, имея на счету 30 очков.
    • Команда Гильермо Абаскаля одержала девять побед, трижды сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

    Новости по теме
    В «Спартаке» ответили на вопрос о новом спортивном директоре
    Тренер ЦСКА ответил на вопрос о том, пойдет ли работать в «Спартак»
    В «Спартаке» прокомментировали будущее Джикии в команде 4
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:25
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12355

      ivany4 6 минут назад

      На дебильный вопрос, дается дебильный ответ! И се довольны.))
      Чего тут печатать, а тем более обсуждать!?))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1737

      SLADE2019 13 минут назад

      Какая мужественная и принципиальная оценка. Прям, прослезиться охота. Кому твоя оценка нужна там, нде все и так ярко видно? Пока такие люди, как сам Малышев будут рулить, ничего дельного не будет. Давно ясно, что кризис носит затяжной и системный характер.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6337

      Дядя Серёжа 30 минут назад

      А переговорщики приезжали не по твою душу?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2831

      моэм 1 час назад

      А себе ?....что то нигде не слышно какую оценку Малышев поставил себе ....или записал себя в безгрешные ?.....а может Малышев не знает что по мнению большинства фанатов он должен уйти в отставку со всей своей камарильей ?

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+