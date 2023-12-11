Гендиректор «Спартака» поставил оценку команде за первую часть сезона

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев подвел итоги первой части сезона-2023/24 в РПЛ для красно-белых.
– «Спартак» на пятом месте по итогам осенней части сезона. Ваша оценка?
– Конечно, мы не удовлетворены.
– Как оцените по пятибалльной системе?
– Тройка с минусом.
- После 18 туров РПЛ сезона-2023/2024 красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице, имея на счету 30 очков.
- Команда Гильермо Абаскаля одержала девять побед, трижды сыграла вничью и потерпела шесть поражений.
Источник: «РБ Спорт»