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    • Мостовой прокомментировал первый ассист Захаряна в Испании

    Мостовой прокомментировал первый ассист Захаряна в Испании

    Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на первый ассист игрока «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в Испании.

    • Россиянин сделал голевой пас в матче 16-го тура Примеры против «Вильярреала» (3:0).
    • «Сосьедад» купил Захаряна в августе у «Динамо» за 13 миллионов евро.
    • Впереди у басков матч Лиги чемпионов против «Интера».

    «Недавно «Реал Сосьедад» играл в Кубке, и он был в стартовом составе. Сейчас он опять в основе, хотя я думал, что он не выйдет в основе против «Вильярреала». Многие газеты писали, что он сыграл неважно в Кубке, поэтому я был удивлен. Захарян – молодец! Главное, что играет.

    Это в последнее время в футболе стали считать голевые передачи. Когда мы играли, голевые никто не считал. Почему в наше время не считали? У меня там столько голевых передач было.

    Это просто результативное действие, для него это хорошо», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.12.2023 22:45
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