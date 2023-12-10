Мостовой прокомментировал первый ассист Захаряна в Испании

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на первый ассист игрока «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в Испании.

Россиянин сделал голевой пас в матче 16-го тура Примеры против «Вильярреала» (3:0).

«Сосьедад» купил Захаряна в августе у «Динамо» за 13 миллионов евро.

Впереди у басков матч Лиги чемпионов против «Интера».

«Недавно «Реал Сосьедад» играл в Кубке, и он был в стартовом составе. Сейчас он опять в основе, хотя я думал, что он не выйдет в основе против «Вильярреала». Многие газеты писали, что он сыграл неважно в Кубке, поэтому я был удивлен. Захарян – молодец! Главное, что играет.

Это в последнее время в футболе стали считать голевые передачи. Когда мы играли, голевые никто не считал. Почему в наше время не считали? У меня там столько голевых передач было.

Это просто результативное действие, для него это хорошо», – сказал Мостовой.