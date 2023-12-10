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    Мостовой оценил сериал «Слово пацана»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о популярном сериале «Слово пацана».

    – Смотрел сериал «Слово пацана»?

    – Да.

    – Как тебе?

    – Мне нравится. Интересный сериал.

    – Что думаешь по поводу разговоров о возможном запрете сериала? Разве это не поучительная история?

    – Это же история, основанная на реальных событиях. В последней серии, которую я смотрел, были вставки, кто как [из героев сериала] закончил. Мне кажется, всех убили или расстреляли. Думаю, ребята, которые с головой, понимают, что не нужно влезать в такое. Это поучительная история. Интересно, чем все закончится – думаю, и в конце наверняка будет какая-то поучительная история, что это все не так круто, как кажется для детей.

    • Режиссер сериала – Жора Крыжовников.
    • В 1-м сезоне выйдет 8 серий.
    • У 26-летнего Мостового в сезоне РПЛ 11 матчей, 2 гола.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 13:15
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Pavel-Osipov-google 11 минут назад

      Слово говнаря Мостовой дает под хвост на асфальте

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1388

      Цугундeр 55 минут назад

      Он точно в Академии РФС учится ,а не в ремесленном..? Рассуждения умилительные. ( Чушпан ,однако.))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +40650

      Project Бабангида > Цугундeр 33 минуты назад

      статуя в Виго лопнула в трёх местах. ещё год на Матч тв и под снос пойдёт)

      2
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