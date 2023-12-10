Мостовой оценил сериал «Слово пацана»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о популярном сериале «Слово пацана».
– Смотрел сериал «Слово пацана»?
– Да.
– Как тебе?
– Мне нравится. Интересный сериал.
– Что думаешь по поводу разговоров о возможном запрете сериала? Разве это не поучительная история?
– Это же история, основанная на реальных событиях. В последней серии, которую я смотрел, были вставки, кто как [из героев сериала] закончил. Мне кажется, всех убили или расстреляли. Думаю, ребята, которые с головой, понимают, что не нужно влезать в такое. Это поучительная история. Интересно, чем все закончится – думаю, и в конце наверняка будет какая-то поучительная история, что это все не так круто, как кажется для детей.
- Режиссер сериала – Жора Крыжовников.
- В 1-м сезоне выйдет 8 серий.
- У 26-летнего Мостового в сезоне РПЛ 11 матчей, 2 гола.
Источник: «Спорт день за днем»