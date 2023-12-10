Мостовой оценил сериал «Слово пацана»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о популярном сериале «Слово пацана».

– Смотрел сериал «Слово пацана»?

– Да.

– Как тебе?

– Мне нравится. Интересный сериал.

– Что думаешь по поводу разговоров о возможном запрете сериала? Разве это не поучительная история?

– Это же история, основанная на реальных событиях. В последней серии, которую я смотрел, были вставки, кто как [из героев сериала] закончил. Мне кажется, всех убили или расстреляли. Думаю, ребята, которые с головой, понимают, что не нужно влезать в такое. Это поучительная история. Интересно, чем все закончится – думаю, и в конце наверняка будет какая-то поучительная история, что это все не так круто, как кажется для детей.