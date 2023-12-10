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Мостовой оценил сериал «Слово пацана»

10 декабря 2023, 13:15
4

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о популярном сериале «Слово пацана».

– Смотрел сериал «Слово пацана»?

– Да.

– Как тебе?

– Мне нравится. Интересный сериал.

– Что думаешь по поводу разговоров о возможном запрете сериала? Разве это не поучительная история?

– Это же история, основанная на реальных событиях. В последней серии, которую я смотрел, были вставки, кто как [из героев сериала] закончил. Мне кажется, всех убили или расстреляли. Думаю, ребята, которые с головой, понимают, что не нужно влезать в такое. Это поучительная история. Интересно, чем все закончится – думаю, и в конце наверняка будет какая-то поучительная история, что это все не так круто, как кажется для детей.

  • Режиссер сериала – Жора Крыжовников.
  • В 1-м сезоне выйдет 8 серий.
  • У 26-летнего Мостового в сезоне РПЛ 11 матчей, 2 гола.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Андрей
Комментарии (4)
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Цугундeр
1702208295
Он точно в Академии РФС учится ,а не в ремесленном..? Рассуждения умилительные. ( Чушпан ,однако.))
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Pavel-Osipov-google
1702210927
Слово говнаря Мостовой дает под хвост на асфальте
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Купа Купыч
1702213177
Сериал для головы Мостового
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