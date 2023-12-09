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    Мостовой назвал потолок «Спартака» в РПЛ

    Бывший спартаковец Александр Мостовой не верит в чемпионские перспективы команды.

    «Как оцениваю вероятность чемпионства «Спартака»? Никак. Ноль процентов. Красно-белые не показывают ту игру, которую ждут от претендента на титул. Команда Гильермо Абаскаля каждый матч играет сумбурно, стабильно теряет очки в матчах с аутсайдерами. Так чемпионство не выигрывают.

    Потолок сегодняшнего «Спартака» – третье место. Абаскаль не тот тренер, который приведет команду к золотым медалям. Он никогда не выиграет РПЛ», – сказал Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    09.12.2023 23:49
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