Мостовой назвал потолок «Спартака» в РПЛ

Бывший спартаковец Александр Мостовой не верит в чемпионские перспективы команды.

«Как оцениваю вероятность чемпионства «Спартака»? Никак. Ноль процентов. Красно-белые не показывают ту игру, которую ждут от претендента на титул. Команда Гильермо Абаскаля каждый матч играет сумбурно, стабильно теряет очки в матчах с аутсайдерами. Так чемпионство не выигрывают.

Потолок сегодняшнего «Спартака» – третье место. Абаскаль не тот тренер, который приведет команду к золотым медалям. Он никогда не выиграет РПЛ», – сказал Мостовой.