Мостовой назвал потолок «Спартака» в РПЛ

Бывший спартаковец Александр Мостовой не верит в чемпионские перспективы команды.
«Как оцениваю вероятность чемпионства «Спартака»? Никак. Ноль процентов. Красно-белые не показывают ту игру, которую ждут от претендента на титул. Команда Гильермо Абаскаля каждый матч играет сумбурно, стабильно теряет очки в матчах с аутсайдерами. Так чемпионство не выигрывают.
Потолок сегодняшнего «Спартака» – третье место. Абаскаль не тот тренер, который приведет команду к золотым медалям. Он никогда не выиграет РПЛ», – сказал Мостовой.
- «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
- В 18-м туре москвичи победили дома «Крылья Советов» (3:0).
- «Спартак» не брал чемпионство с 2017 года.
Источник: «РБ Спорт»