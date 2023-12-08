Колосков объяснил, почему «Динамо» не выиграет РПЛ в этом сезоне

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не верит в чемпионские перспективы «Динамо».

«Не соглашусь с тем, что «Динамо» классный футбол показывает. Есть отдельные эпизоды. Как правило, все вторые таймы играет хуже, чем первые. У команды очень короткая скамейка, нет равноценных замен, только два-три игрока. Поэтому никакой претензии на золото со стороны «Динамо» не будет», – сказал Колосков.