Колосков объяснил, почему «Динамо» не выиграет РПЛ в этом сезоне

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не верит в чемпионские перспективы «Динамо».
«Не соглашусь с тем, что «Динамо» классный футбол показывает. Есть отдельные эпизоды. Как правило, все вторые таймы играет хуже, чем первые. У команды очень короткая скамейка, нет равноценных замен, только два-три игрока. Поэтому никакой претензии на золото со стороны «Динамо» не будет», – сказал Колосков.
- «Динамо» отстает от 1-го места на 4 очка.
- В воскресенье, 10 декабря, москвичи сыграют в 18-м туре с «Факелом».
- «Динамо» не становилось чемпионом с 1976 года.
Источник: «Евро-Футбол.ру»