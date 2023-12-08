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  • Колосков объяснил, почему «Динамо» не выиграет РПЛ в этом сезоне

Колосков объяснил, почему «Динамо» не выиграет РПЛ в этом сезоне

8 декабря 2023, 20:48
4

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не верит в чемпионские перспективы «Динамо».

«Не соглашусь с тем, что «Динамо» классный футбол показывает. Есть отдельные эпизоды. Как правило, все вторые таймы играет хуже, чем первые. У команды очень короткая скамейка, нет равноценных замен, только два-три игрока. Поэтому никакой претензии на золото со стороны «Динамо» не будет», – сказал Колосков.

  • «Динамо» отстает от 1-го места на 4 очка.
  • В воскресенье, 10 декабря, москвичи сыграют в 18-м туре с «Факелом».
  • «Динамо» не становилось чемпионом с 1976 года.

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Источник: «Евро-Футбол.ру»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (4)
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Ziklop
1702059456
Лестер умудрился пройти без травм весь сезон и взял АПЛ. потом правда распродажа была игроков.
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orlovcar
1702060244
Короткая скамейка? Что за бред? Мы видели в матче с конями что может наша скамейка.
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САДЫЧОК
1702063571
Омерзительный тип Колосков, разваливший сначала наш хоккей-а потом и футбол, который вцепился в кресло , как..... И только Путин смог его выкинуть с кресла .
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яцык
1702194458
Иди коту на кухне доказуй кто будет
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