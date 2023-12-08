Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Колосков объяснил, почему «Динамо» не выиграет РПЛ в этом сезоне

    Колосков объяснил, почему «Динамо» не выиграет РПЛ в этом сезоне

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не верит в чемпионские перспективы «Динамо».

    «Не соглашусь с тем, что «Динамо» классный футбол показывает. Есть отдельные эпизоды. Как правило, все вторые таймы играет хуже, чем первые. У команды очень короткая скамейка, нет равноценных замен, только два-три игрока. Поэтому никакой претензии на золото со стороны «Динамо» не будет», – сказал Колосков.

    • «Динамо» отстает от 1-го места на 4 очка.
    • В воскресенье, 10 декабря, москвичи сыграют в 18-м туре с «Факелом».
    • «Динамо» не становилось чемпионом с 1976 года.

    Новости по теме
    ЭСК: судья ошибочно удалил Карраскаля в кубковом матче с «Зенитом» 15
    Где смотреть матч «Факел» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 10 декабря 2023
    Четыре топ-клуба РПЛ претендуют на форварда сборной Мексики
    Источник: «Евро-Футбол.ру»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.12.2023 20:48
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10521

      САДЫЧОК 1 час назад

      Омерзительный тип Колосков, разваливший сначала наш хоккей-а потом и футбол, который вцепился в кресло , как.....
      И только Путин смог его выкинуть с кресла .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      orlovcar 2 часа назад

      Короткая скамейка? Что за бред? Мы видели в матче с конями что может наша скамейка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5716

      Ziklop 2 часа назад

      Лестер умудрился пройти без травм весь сезон и взял АПЛ. потом правда распродажа была игроков.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+