Рибалту в Москве встретил сотрудник «Спартака»

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта прибыл в Москву и покинул аэропорт Шереметьево в сопровождении сотрудника службы безопасности «Спартака».

По данным «Матч ТВ», этот же сотрудник сопровождал главного тренера красно‑белых Гильермо Абаскаля на заседание контрольно‑дисциплинарного комитета РФС в четверг, 7 декабря.