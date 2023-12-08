Рибалту в Москве встретил сотрудник «Спартака»

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта прибыл в Москву и покинул аэропорт Шереметьево в сопровождении сотрудника службы безопасности «Спартака».
По данным «Матч ТВ», этот же сотрудник сопровождал главного тренера красно‑белых Гильермо Абаскаля на заседание контрольно‑дисциплинарного комитета РФС в четверг, 7 декабря.
- На вопрос журналистов о целях визита в Москву, Рибалта ответил: «Я приехал на каникулы».
- Рибалта занимал пост спортивного директора «Зенита» с 2018 по 2021 год.
- Сообщалось, что «Спартак» планирует закрыть вопрос с назначением спортивного директора до конца 2023 года.
Источник: «Матч ТВ»