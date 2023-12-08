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    Рибалту в Москве встретил сотрудник «Спартака»

    Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта прибыл в Москву и покинул аэропорт Шереметьево в сопровождении сотрудника службы безопасности «Спартака».

    По данным «Матч ТВ», этот же сотрудник сопровождал главного тренера красно‑белых Гильермо Абаскаля на заседание контрольно‑дисциплинарного комитета РФС в четверг, 7 декабря.

    • На вопрос журналистов о целях визита в Москву, Рибалта ответил: «Я приехал на каникулы».
    • Рибалта занимал пост спортивного директора «Зенита» с 2018 по 2021 год.
    • Сообщалось, что «Спартак» планирует закрыть вопрос с назначением спортивного директора до конца 2023 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:03
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1314

      Цугундeр 2 минуты назад

      Зашквар какой...)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +32113

      JTherry 45 минут назад

      как на бом.жей слово "Спартак" в заголовке действует: вся "голубая" тусовка тут как тут - любители изнасилования Азмуна в раздевалке...)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6956

      fakeid 1 час назад

      в недрах тарасофки ознакомились с послужным списком, кого он затащил в зенит, и решили, что вот он спаситель спартака от вылета в фнл)

      продал паредеса за 40 лямов, купил ракицкого, барриоса, азмуна, сантоса, караваева, сутормина и малкома. такие дела. но я не уверен, что он найдёт новых дезеувов для спартака, т.к. он традиционной ориентации.

      0
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      Рейтинг: +747

      TIMOTHY 2 часа назад

      В народной одни натовцы)))

      1
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      Рейтинг: +86

      WE ARE FOR PETER 2 часа назад

      Вот оно чё михалыч)

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