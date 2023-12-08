Вратаря «Барселоны» прооперировали во Франции

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Футбол Индонезия 11:00
Дева Юнайтед - Бали Юнайтед
Первый Тайм Бали Юнайтед Забьёт Да
Кф 1,80
(На данное событие есть Большой Кф, пишите)
Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген перенес операцию на спине. Она прошла во Франции.
В клубе рассчитывают на возвращение игрока к первому матчу «Барсы» в 1/8 финала Лиги чемпионов в феврале.
- Вратарь выступает за каталонский клуб с 2014 года.
- Ранее сообщалось, что на восстановление ему потребуется от двух до трех месяцев.